Gran Premio de México de F1 recibe reconocimiento de la FIA por su estrategia de sostenibilidad medioambiental

El reconocimiento que recibió el GP de México se entrega a las carreras que presentan buen desempeño en materia de gestión medioambiental

El Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) fue reconocido con dos estrellas dentro del Programa de Acreditación Medioambiental de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), como resultado de la destacada estrategia de sostenibilidad implementada durante la celebración de la edición 2025 de la carrera.

Este reconocimiento distingue a los Grandes Premios que presentan buenas prácticas, demuestran un buen desempeño medioambiental y siguen de cerca las hojas de ruta elaboradas a nivel internacional en materia de gestión medioambiental.

¡El #MexicoGP sube a dos estrellas! 🌱⭐⭐



La FIA reconoció nuestra estrategia de sostenibilidad de la edición 2025 dentro de su Programa de Acreditación Medioambiental, después de recibir nuestra primera estrella en 2024.



Estamos muy orgullosos 👉 https://t.co/ajCf7Wob5W. pic.twitter.com/diRSFgO5a0 — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 8, 2026

“Recibir la acreditación de dos estrellas por parte de la FIA representa un reconocimiento al trabajo que hemos realizado para integrar la sostenibilidad de manera cada vez más transversal en la operación del México GP. Este avance es resultado del esfuerzo conjunto de nuestro equipo, socios y proveedores, y nos motiva a seguir fortaleciendo nuestras prácticas para generar un impacto positivo, tanto durante el evento como en nuestro entorno. Nuestro objetivo es continuar evolucionando y demostrar que un evento de clase mundial también puede ser cada vez más responsable con el medio ambiente y con la comunidad que lo hace posible”, compartió Federico González Compeán, director general del GP de México de F1.

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Faltan solo 25 días para el #MexicoGP y ya casi podemos escuchar los motores en el Autódromo Hermanos Rodríguez. 🇲🇽



¿Quién más ya está contando los días? pic.twitter.com/2VzrlPMjlt — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 7, 2026

En 2024, FIA reconoció con la acreditación de una estrella al México GP por las iniciativas enfocadas en la sostenibilidad y los resultados en áreas clave como la gestión de residuos, ahorro de agua, movilidad sostenible y el impacto positivo en la comunidad local.

La distinción de dos estrellas destaca los avances alcanzados en materia de gestión medioambiental y refleja el trabajo realizado en diferentes áreas de la operación del evento, con acciones orientadas a fortalecer sus prácticas de sostenibilidad.

De esta manera, el México GP reafirma su compromiso con la sostenibilidad y con la generación de acciones que contribuyan a que el evento continúe evolucionando como un GP de clase mundial.

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