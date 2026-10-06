Espectaculares drones de Checo Pérez comienzan la cuenta regresiva de la Fórmula 1 en CDMX (VIDEO)

Un show de drones de Checo Pérez se realizó en CDMX en víspera del Gran Premio de México de F1.

El regreso de Sergio Checo Pérez y del Gran Premio de México de la Fórmula 1 (F1) ya se palpitan en las calles de la CDMX, donde la noche de este martes hubo un espectacular show de drones con el que dio comienzo la cuenta regresiva para la esperada carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En redes sociales circula un video de este show de drones que mostró los nombres de Checo Pérez, del finlandés Valtteri Bottas, su coequipero en Cadillac, y la silueta de un coche de Fórmula 1 en Plaza Carso.

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La F1 está por regresar al Autódromo Hermanos Rodríguez. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, México volverá a vivir su gran fiesta del automovilismo. 🔥🏁#MexicoGP #F1 #Formula1 #GranPremioDeMéxico #CDMX #PortalClaroSports #AquíPasa pic.twitter.com/CWsSxBcW5J — Claro Sports (@ClaroSports) October 7, 2026

¿Cuándo es el Gran Premio de México de F1?

El Gran Premio de la Ciudad de México de la F1 2026 está programado para llevarse a cabo el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre.

El viernes 30 y el sábado 31 de octubre se realizarán las prácticas y la clasificación, mientras que la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez se celebrará el domingo 1 de noviembre.

El Gran Premio de México de este año marcará el regreso de Checo Pérez al país después de dos temporadas, luego de que en la campaña pasada no corrió en el Gran Circo tras su salida de Red Bull al finalizar 2024.

Checo Pérez busca sus primeros puntos con Cadillac

El tapatío Checo Pérez sigue en busca de conseguir sus primeras unidades con Cadillac en la F1 2026 y tendrá dos oportunidades de sumarlas previo a la celebración del Gran Premio de México.

Antes de la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez se celebran los Grandes Premios de Singapur (del 9 al 11 de octubre) y Estados Unidos (del 23 al 25 de octubre).

Las carreras de Barcelona-Cataluña, Gran Bretaña y Azerbaiyán son hasta el momento las mejores para Checo Pérez en lo que va de la F1 2026, luego de que en las tres culminó en la posición 14.

EVG