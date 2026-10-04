Checo Pérez señala que el abandono de Valtteri Bottas del GP de Baréin lo perjudicó en la carrera (VIDEO)

Checo Pérez estaba manteniendo un buen ritmo durante el GP de Baréin, pero en la vuelta 10 apareció un Safety Car por un incidente con Valtteri Bottas en la pista. El mexicano asegura que la aparición del carro de seguridad en el Circuito Internacional de Sepang hizo que perdiera el gran ritmo que traía, lo que evitó que siguiera peleando por terminar en un mejor puesto.

“Pensamos como equipo que los slicks eran el camino a seguir. Muy pronto me di cuenta de que no lo eran, así que entré a boxes. Fue la decisión correcta, logré ganar muchas posiciones. Estaba en una buena pelea con la gente que llevaba intermedios y desafortunadamente salió el safety car y ahí volvimos a nuestro ritmo. Básicamente la buena decisión que tomamos con los neumáticos desapareció rápidamente.

Checo Pérez volvió a la pista que lo vio subir al podio por primera vez en su carrera

El Circuito Internacional de Sepang siempre será un trazado especial para Checo Pérez, ya que ahí fue donde el mexicano logró subirse al podio por primera vez en su carrera en 2012.

En aquella ocasión, el jalisciense terminó la carrera en segundo lugar, solo por detrás de Fernando Alonso, y el tercer puesto fue para Lewis Hamilton. Checo Pérez era piloto de Sauber cuando logró este hito en su vida profesional dentro de la F1.

A pesar de que este año el resultado no fue el esperado, el mexicano logró terminar otra carrera con Cadillac para seguir mejorando su monoplaza, aunque cada vez falta menos para que se presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez frente a su gente, que lo extrañó el año pasado que estuvo fuera de la F1.

Race debrief with the duo ⏩️ pic.twitter.com/QEfS0vSVKw — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 4, 2026

¿Cuál ha sido el mejor resultado de Checo Pérez en la temporada?

Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 para vivir sus últimos momentos en el Gran Circo, pero el mexicano no ha podido sumar puntos en lo que va de la campaña con Cadillac, la nueva escudería de la máxima categoría del automovilismo.

Esta campaña, el jalisciense no ha podido romper la barrera del decimocuarto puesto, ya que ese ha sido su mejor resultado en la campaña y lo ha conseguido en tres ocasiones, en Azerbaiyán, Barcelona-Cataluña y Gran Bretaña.

A pesar de que en una carrera había terminado en la décima posición, una penalización evitó que el mexicano pudiera sumar el primer punto en la historia de Cadillac en la F1.

DCO