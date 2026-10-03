Oscar Piastri defiende a Checo Pérez de una sanción que le costará demasiado en el GP de Baréin de F1

Sergio Checo Pérez saldrá desde la última posición de la carrera del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 (F1)

El piloto australiano Oscar Piastri salió en defensa del mexicano Sergio Checo Pérez, quien en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 (F1) saldrá desde la última posición de la carrera luego de una mala sesión de clasificación, en donde estuvo cerca de provocar un accidente, pero Piastri lo excusó.

De acuerdo con información de Velocidad al Límite, Oscar Piastri dijo que mientras corría debió levantar el pie del acelerador por culpa de Checo, pero que el tapatío no lo hizo a propósito y que no perdió tiempo de vuelta como para darle una penalización. El australiano intentó explicarle a los comisarios de la carrera que Checo no le costó tiempo.

No obstante, Checo Pérez volvió a batallar con Cadillac y saldrá desde la última posición de la parrilla de salida. El coche del nuevo equipo de la Fórmula 1 se encuentra lejos de la fiabilidad y velocidad de equipo de tabla baja. La escudería estadounidense se mantiene fuera de ritmo y sin darle verdadera oportunidad a sus pilotos de competir.

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Tras la clasificación, el volante tapatío dijo que el Gran Premio de Baréin de F1 será una carrera complicada, pero él sabía a lo que se enfrentaban. “Tengo muchas ganas de afrontar el desafío, aunque al venir aquí ya sabíamos que este sería un circuito difícil para nosotros y que nos costaría tener ritmo.

El GP de Baréin se corre en Malasia, en el circuito de Sepang, una pista complicada por su superficie y por las condiciones del clima, que son extremas; hace mucho calor o llueve fuertemente. La pista del trazado se come a los neumáticos y hace que se sobrecalienten. Eso hace que elegir la configuración adecuada para los coches sea difícil.

“La degradación pareció bastante baja hoy, pero las condiciones serán distintas mañana, así que será interesante ver cómo se desarrolla la carrera”, dijo.

“Por eso también sentimos que era mejor reservar el motor nuevo para otra carrera en la que potencialmente pudiéramos sacarle más provecho. Ahora la mirada está puesta en mañana. Será una carrera exigente, en particular para gestionar los neumáticos y limitar el deslizamiento mientras mantenemos un buen ritmo”, agregó Checo Pérez.

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