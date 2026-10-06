“Estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes”; Messi en su despedida

Lionel Messi anotó gol y dio dos asistencias en su despedida de la Selección Argentina, para cerrar con broche de oro una carrera histórica en el plano internacional. Ante un pletórico Estadio Monumental, La Pulga dio un largo discurso que cerró agradeciendo a la gente por su apoyo y remarcando lo orgulloso que está de ser argentino y de haber podido salir campeón del mundo.

“La verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha. Solo decirles que los quiero, los voy a extrañar, y soy un agradecido con Dios por ser argentino. Estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero”, fueron las últimas palabras de Messi como jugador activo de la Selección Argentina.

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🙌 Lionel Andrés Messi, en casa, con su gente: "Siento muchas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande vestir esta camiseta por más de 20 años". pic.twitter.com/e0RfPB52fm — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Messi cumplió el sueño de ganar el Mundial

El sueño al que se refiere Messi es ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022 ante Francia, que significó el tercer título de Argentina y el primero desde 1986. En el inter de esos campeonatos, Messi y el equipo sudamericano perdieron la final de 2010 ante Alemania.

“Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es en mi viejo”, empezó el discurso de Messi, quien recordó a su padre, Jorge Messi, quien falleció el ocho de agosto de 2026 a los 68 años producto de una enfermedad que lo tuvo en tratamiento en los últimos meses.

“No me queda más que agradecer, como lo dije en la carta de despedida. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante más de 20 años. Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar, lo más lindo que te puede pasar”, aseguró con confianza.

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𝙏𝙖𝙣𝙩𝙤𝙨 𝙙𝙚𝙨𝙞𝙚𝙧𝙩𝙤𝙨 𝙦𝙪𝙚 𝙘𝙧𝙪𝙘𝙚́

𝙏𝙖𝙣𝙩𝙤𝙨 𝙖𝙩𝙖𝙟𝙤𝙨, 𝙚𝙨𝙦𝙪𝙞𝙫𝙚́

𝙏𝙖𝙣𝙩𝙖𝙨 𝙗𝙖𝙩𝙖𝙡𝙡𝙖𝙨 𝙦𝙪𝙚 𝙥𝙞𝙣𝙩𝙖𝙧𝙤𝙣 𝙢𝙞𝙨 𝙝𝙚𝙧𝙞𝙙𝙖𝙨



𝙋𝙤𝙧𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙤𝙨 𝙙𝙞́𝙖𝙨 𝙨𝙚 𝙣𝙤𝙨 𝙫𝙖𝙣

𝙌𝙪𝙞𝙚𝙧𝙤 𝙘𝙖𝙣𝙩𝙖𝙧 𝙝𝙖𝙨𝙩𝙖 𝙚𝙡… pic.twitter.com/N84ISYTHG0 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Messi vive el día más triste de su carrera

Messi puso fin a su trayectoria con la Selección Argentina en una victoria de 3-0 sobre Benín ante 85 mil personas en el estadio Monumental de Buenos Aires, el astro se despidió de la Albiceleste, tras 21 años de carrera, 126 goles, un campeonato del mundo en 2022 y dos títulos de la Copa América.

La Pulga agradeció el cariño y apoyo de la gente, recordando que en el Monumental vivió “uno de los días más felices de mi carrera, que fue cuando volvimos a jugar el primer partido después del Mundial. El haber vivido lo que viví ese día no se me va a olvidar nunca, fue lo más lindo que me pasó. Fue hermoso”.

“Me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la Selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar, voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. Siempre unidos... hay gente que quiere ver mal a la Selección, entonces no hay que darle el gusto”, indicó.

Más declaraciones de Messi tras su partido de despedida

“Como dije, si bien quiero estar toda la vida acá, siento que es el momento. El último Mundial ya fue demasiado todo lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo. El último Mundial estuvimos muy cerquita, y la realidad es que no pasó nada raro como se dice. Dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros”, Messi sobre su participación en la Copa del Mundo 2026.

“A nivel de pierna, a nivel emocional fue un desgaste muy grande y la realidad es que llegamos con lo justo. La peleamos como lo hicimos siempre, como lo hicimos con esta camiseta, con todos los compañeros que me tocó pasar y compartir, no solo con ellos sino con los que estuvieron en la época que nos tocó ganar, sino que antes también lo hicimos pero lamentablemente no pudimos ser campeones, también estuvimos muy cerquita, pero no tengan duda de que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta, siempre”, añadió sobre Norteamérica.

“Agradecer a mis compañeros obviamente por este tiempo que me tocó compartir con este grupo, que fue mucho, que me hicieron cumplir el sueño de chiquito, que me hicieron ser campeón del mundo, campeón de América, Finalissima, y todo lo que jugamos”, Messi agradece a sus compañeros por ayudarlo a ganar títulos con Argentina.

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