Lionel Messi se quiebra y muestra su lado más sensible en el Himno de Argentina (VIDEO)

Lionel Messi no aguantó y rompió en llanto en el Himno Argentino, durante su despedida internacional. En la previa del duelo ante Benín, el capitán albiceleste trató de contener las lágrimas, pero en el final del protocolo sus ojos no pudieron más y se cristalizaron.

NO PUEDO MÁS 😭🥺 pic.twitter.com/SCwp9ny0cA — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

El partido despedida de Lionel Messi es ante Benín, en un repleto Estadio Monumental. Además de Messi, muchas personas estuvieron llorando durante la ceremonia de los himnos nacionales, entre ellas dos personas importantes en la trayectoria del astro en la Selección Argentina; Lionel Scaloni y Nicolás Otamendi.

El Monumental estuvo lleno y las calles de la ciudad de Buenos Aires abarrotadas para ver, por lo menos, al autobús en donde el astro del Inter Miami se transportaba.

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Leo Messi es el máximo anotador de la Albiceleste con 125 goles como artillero histórico de Argentina, de los cuales 21 fueron en Mundiales, siendo el segundo mejor marcador en el certamen, tan solo por detrás de Kylian Mbappé, quien logró 22.

Messi dice adiós de Argentina

En vísperas de la despedida del jugador más influyente de las últimas dos décadas en Argentina, los hinchas albicelestes confían que hay futuro después de Lionel Messi.

El astro de 39 años jugará su último partido con la casaca de su país en un amistoso ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires, acontecimiento que marcará un hueco para el futbol.

Messi deja como legado un título Mundial en 2022, dos subcampeonatos (2014 y 2026), dos trofeos de la Copa América (2021 y 2024), una medalla dorada olímpica (2008) y 125 goles como máximo artillero en la historia de la selección.

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