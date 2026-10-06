Lionel Messi recibe aplausos al minuto 10 de su último tango con Argentina y explota el Estadio Monumental (VIDEO)

Lionel Messi recibió aplausos de la afición en el Estadio Monumental de Buenos Aires al minuto 10 del partido amistoso contra Benín. La afición y sus compañeros de Argentina se rindieron al rosarino, en un momento en el que el recinto explotó de júbilo.

Las cámaras de televisión captaron en las tribunas a los altos mandos del futbol argentino, Claudio Tapia, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien tampoco podía faltar al último tango del rosarino con la Albiceleste.

👏🇦🇷 EL PARTIDO SE PARÓ A LOS 10 MINUTOS PARA QUE TODO EL MONUMENTAL OVACIONE A MESSI.



Los jugadores de Benin yendo a saludar a Leo. 😅 pic.twitter.com/iT5dmakJTC — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 6, 2026

Los jugadores de Benín se acercaron a Lionel Messi para saludarlo mientras la hinchada argentina le rendía este emotivo minuto de aplausos en honor a su último gran 10 en las canchas.

Benín, el último rival de Lionel Messi con Argentina

Benín, selección africana, fue elegida como el rival con el que Lionel Messi se despediría de la Selección Argentina, con la que en 21 años disputó seis Copas del Mundo, ganando una de ellas y siendo subcampeón en otras dos.

La Pulga dio a conocer el 31 de agosto, poco después de la culminación del Mundial 2026, que su etapa con la Albiceleste había llegado a su final.

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, convocó a Lionel Messi para que tuviera su despedida de la selección en esta Fecha FIFA. El originario de Rosario aceleró su retiro de la Albiceleste tras la muerte de su padre, Jorge Messi, quien estuvo hospitalizado durante la celebración del magno evento de la FIFA.

EVG