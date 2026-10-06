Lionel Messi como nunca antes lo habías visto; lo captan en profundo llanto conmovido por la gente en su retiro (VIDEO)

Lionel Messi vive su último partido con la Selección Argentina y en el camino al Estadio Monumental para su despedida internacional, el delantero del Inter Messi rompió en llanto en el autobús que transportó al equipo al inmueble.

Miles de aficionados abarrotaron las calles de Buenos Aires para ver pasar el autobús del equipo Albiceleste y Messi, conmovido por tanta gente movilizada, no pudo contener el llanto. Los vidrios del vehículo permitieron ver la emoción del capitán.

🥺💔 LIONEL MESSI LLORANDO EN EL MICRO. pic.twitter.com/XR9hp9kMpG — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2026

Sentado en una de las ventanas, vestido con la indumentaria de la Selección Argentina, Messi iba saludando a la gente y con una pañuelo se secaba las lágrimas. Fue un camino largo que llevó al equipo del predio de entrenamiento de la AFA al Monumental.

Argentina entrará en nueva era cuando Lionel Messi, con 39 años de edad, deje a la Selección Argentina tras 21 años de carrera internacional, 125 festejos de gol (el mayor anotador) y cuatro títulos, incluyendo una Copa del Mundo.

La Pulga dirá adiós en un partido amistoso contra Benín, una nación del África occidental, que no representará una dura prueba final para el exjugador del Futbol Club Barcelona.

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