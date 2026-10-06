Doctor Messi; el astro argentino recibe su título honorífico de la Universidad de Buenos Aires

Los festejos por el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina ya arrancaron. Este martes por la mañana el jugador del Inter Miami recibió el título “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires.

En un acto protocolario en donde estuvo Messi, con la ropa de la Selección Argentina; Claudio “Chiqui” Tapia, Presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y miembros de la Universidad de Buenos Aires, se le entregó un diploma al astro, quien tendrá ante Benin su duelo 208 internacional.

#SelecciónMayor El capitán argentino Leo Messi recibió hoy el título “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires.



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Este reconocimiento forma parte del “Último Tango” de Messi con Argentina. La despedida será en el Estadio Monumental, en el cierre de la Fecha FIFA ante la modesta Benín, que es 93 del ranking FIFA. Se espera que en el duelo La Pulga meta gol, pues los mismos jugadores africanos han dicho que no lo marcarán.

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Messi se retira de Argentina

Leo Messi es el máximo anotador de la Albiceleste con 125 goles como artillero histórico de Argentina, de los cuales 21 fueron en Mundiales, siendo el segundo mejor marcador en el certamen, tan solo por detrás de Kylian Mbappé, quien logró 22.

La historia de Messi con la Selección Argentina empezó en las categorías inferiores y arrancó con el pie derecho, ganando el Mundial Sub-20 de 2005 y en 2008 con la categoría Sub-23 se colgó la medalla de oro olímpica.

#SelecciónMayor Lionel Messi, el capitán que transformó el liderazgo de la Selección Argentina.



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Con la escuadra mayor le costó ganar títulos. En el medio de sus conquistas, entre 2021 y 2024, tuvo un retiro breve. Tras perder dos finales seguidas de Copa América, el ‘10′ argentino se alejó por un tiempo, pero regresó en grande para conquista el Campeonato Americano ante Brasil en 2021.

Le siguió la Finalissima 2022 frente a Italia y el mismo año llegó la consagración más grande de su carrera; la Copa del Mundo de Qatar ante Francia, en donde consiguió dos goles en la final y anotó en la tanda de penaltis. En 2024 repitió la Copa América.

“El último tango tenía que ser en Argentina. Porque hay bailes que solo se pueden terminar en casa” es el concepto que acompaña esta despedida y que resume, en una frase, el vínculo construido durante más de dos décadas entre Messi y la Selección. Un recorrido que comenzó en las categorías infantiles y juveniles y que atravesó generaciones, competencias, escenarios y momentos que quedaron incorporados a la historia del futbol argentino", compartió la AFA en un comunicado en redes sociales.

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