El entrenador mexicano Javier Aguirre sacó al Valencia de la zona de descenso de LaLiga de España gracias a la victoria por 1-0 ante el Rayo Vallecano con anotación de José Manuel Arias Copete.

Con este triunfo el conjunto Che llega momentáneamente al lugar 17 de la competencia, respirando un poco luego de resultados adversos que los mantenían en la zona roja. Por su lado, el Rayo quedó en la posición 14.

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“El último tramo de partido ha sido horrible. Ellos tenían muchos peloteros, son el segundo equipo de la Liga que más centros ponen y nosotros al final acabamos lanzando pelotazos. No es lo ideal pero así lo precisaba el partido y a fin de cuentas los tres puntos valen”, comentó Javier Aguirre en conferencia de prensa tras el duelo.

Fiel a su estilo, el Vasco comentó que su equipo ya juega y se parece un poco a lo que quiere, pero falta un poco para que la idea esté completa. Confesó que el cierre del cotejo no fue el mejor, incluso resultó desastroso.

“El equilibrio es lo ideal, atacar y defender bien. Tuvimos pasajes buenos con la pelota pero también es un arte defender. En la Liga española es muy difícil ganar. Hay dos o tres equipos mejores pero el resto estamos igual, en una Liga muy competitiva”, indicó.

Sobre José Manuel Arias Copete, el anotador del compromiso, el Vasco Aguirre señaló que sostuvo una charla con el futbolista, quien dijo tiene un gran físico y es un elemento capaz de obtener buenos resultados.

“No tenía confianza pero llegué, hablé con él y ahora lo veo distinto, seguro, cortando centros. Tiene un físico privilegiado. Al final esto es cosa de que se lo crean porque hay jugadores muy capaces. En general, este Valencia se parece al que me gustaría. Es serio, ordenado, pero con la pelota nos falta más atrevimiento. Nos falta alargar esos buenos tiempos con la pelota porque tenemos jugadores muy capaces que hace falta que se quiten el miedo”, terminó.

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