Désiré Doué salió en camilla hacia el final del primer tiempo del partido del Paris Saint-Germain en la Ligue 1 de visita ante el Niza. La lesión ocurrió cuando el delantero se giró para proteger el balón del mediocampista del Nice Sofiane Diop y su pierna se dobló bajo él sin ningún contacto de Diop.

El atacante francés cayó al suelo sujetándose la rodilla derecha a los 39 minutos y parecía sufrir un dolor intenso mientras gritaba. Momentos después fue retirado en camilla y se cubrió el rostro con ambas manos.

Doué, de 21 años, quien saltó a la fama con una actuación sobresaliente en la victoria de la Champions League de 2025 contra el Inter de Milán, había marcado antes en el primer tiempo su segundo gol de liga de la temporada. El delantero español Ferran Torres lo reemplazó.

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It's not looking good at all😢



I really hope it's not bad, speedy recovery Doue, you'll come back stronger. pic.twitter.com/13AJqmHxU6 — 𝐃𝐫.𝐢𝐍𝐞𝐱𝐮𝐦 (@iNexumHQ) November 21, 2026

Preocupación en el PSG por lesiones

Menos de 24 horas después de que Harry Kane se rompiera un ligamento del tobillo, otro gran talento del fútbol europeo sufrió una lesión de aspecto espantoso cuando la pierna del delantero del Paris Saint-Germain Désiré Doué se dobló bajo su cuerpo durante el partido del sábado en la liga francesa.

Doué fue retirado en camilla al final de la primera parte del partido ante Niza. Aún así, el PSG remontó para ganar 3-2 y ampliar su ventaja en el liderato.

La victoria, sin embargo, tuvo un costo muy alto para el dos veces campeón de la Liga de Campeones, que el mes pasado perdió al delantero Khvicha Kvaratskhelia por una rotura del ligamento cruzado anterior.

🚨⚠️ Désiré Doué has left the pitch in tears after suffering a serious injury, immediately taken off.



Get well soon, Désiré! ❤️ pic.twitter.com/6y2fUgKF86 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2026

Doué se lesionó a los 39 minutos cuando se estiró para proteger el balón y su pierna se dobló de forma extraña sin contacto de un rival. El jugador francés de 21 años se desplomó en el césped sujetándose la rodilla derecha. Parecía sentir un dolor intenso mientras gritaba. Instantes después fue sacado en camilla y se cubrió el rostro con ambas manos.

Había marcado su segundo gol liguero de la temporada para poner al PSG arriba 2-1. Su sustituto, Ferran Torres, anotó el tanto definitivo de la victoria.

Kvaratskhelia se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el encuentro del 20 de octubre ante el Barcelona, cuando tanto Ousmane Dembélé como Marquinhos se rompieron músculos del muslo. Dembélé entró desde el banquillo contra el Niza en la segunda parte.

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