PSG, el equipo más rápido en hacer 4 goles en la historia de Champions League

Un inicio récord. Gol de debutante y lo más importante, otra gran victoria. Fue la noche perfecta para el Paris Saint-Germain en la Champions League.

Los reinantes campeones de Europa sobrellevaron la situación sin problemas al consagrarse con una contundente victoria 6-0 sobre el Villarreal el martes para continuar el inicio 100 por ciento en su intento por un tercer título consecutivo.

Con la complicidad de la defensa, el PSG se puso arriba 4-0 al cabo de 17 minutos de un duelo desigual, con cuatro goles hundiendo al Submarino Amarillo (el apodo de los anfitriones españoles) en tiempo récord.

Cuando Fabián Ruiz facturó para el 4-0 tras los tantos previos de Joao Neves, Désiré Doué y Senny Mayulu, fue la vez más rápida que cualquier equipo había alcanzado cuatro goles en un partido de la Liga de Campeones, según la UEFA.

El Dato: El delantero del AEK Athens, Luka Jović, estuvo en el Real Madrid entre 2019 y 2022. Nueve de sus 51 partidos con el club fueron en la Champions.

Los visitantes aumentaron la diferencia en el complemento. Fabián Ruiz festejó su segundo gol de la noche a los 50’ y la mayor victoria del PSG en su defensa del título quedó sentenciada con un tanto a los 78’ de David Boly, un defensor de 17 años que había ingresado como suplente cuatro minutos antes para su debut en la Champions League.

El PSG exhibió la profundidad de su plantilla con cuatro de sus mejores jugadores ausentes para el viaje a España, pero sobrellevó la situación

Ousmane Dembélé, Marquinhos y Nuno Mendes fueron baja por lesiones en el muslo, junto con el ausente Khvicha Kvaratskhelia (rotura del ligamento cruzado anterior) .

Eso no impedió que el PSG se encaminara a su décima victoria al hilo en todas las competiciones y una cuarta seguida para abrir la UCL, aunque el Villarreal contribuyó a su propia caída con una defensa espantosa.

Los tres primeros goles se gestaron tras errores del Villarreal, al intentar salir jugando o al perder el balón.

Según la UEFA, el anterior tiempo más rápido en que un equipo había alcanzado cuatro goles en un partido de Champions era de 20 minutos, por el Real Madrid en una victoria 6-2 en casa contra el Dinamo Zagreb en 2011.

El conjunto que también se llevó los tres puntos, fue el Barcelona que pasó por encima del Aston Villa con una pizarra de 3-0. Con este resultado se mantienen en la cima de la general.

Por otra parte, el Manchester United protagonizó una sensacional remontada para recuperarse de su peor inicio en un partido europeo como local al vencer 3-2 a la Roma.

Afianzándose en la cima de la fase de liga, el reinante campeón Paris Saint-Germain estableció un nuevo récord al convertirse en el equipo que más rápido anota cuatro goles en el torneo. Los dirigidos por Luis Enrique se pusieron arriba 4-0 al cabo de 17 minutos ante el Villarreal y al final se fueron de España con un triunfo 6-0. En otros partidos, el Barcelona derrotó 3-0 al Aston Villa y el Bayern Múnich ganó a domicilio 2-0 ante el Atlético de Madrid.

Pero el mayor drama de la noche se vivió en Old Trafford, donde la atribulada temporada del United parecía destinada a hundirse aún más después de quedar 2-0 abajo después de 17 minutos ante la Roma.

El United nunca había encajado dos goles tan rápidamente en copas europeas en el Old Trafford. Pero le dieron la vuelta al marcador con una vibrante reacción en la segunda mitad para conseguir una victoria que su asediado técnico Michael Carrick necesitaba imperiosamente.

Bruno Fernandes convirtió un penalti que debió repetirse a los 58 minutos y Matheus Cunha anotó a los 83’ y 86’ antes de ser expulsado, para sellar una victoria muy necesaria para el entrenador Michael Carrick.

El Sporting obtuvo su tercera victoria, imponiéndose 1-0 ante Shakhtar Donetsk al día siguiente de anunciar la salida de su técnico, Rui Borges.

Bajo el mando de Tiago Fernandes, entrenador de su filial, el gigante portugués se ubica en la parte alta de la clasificación en la fase de liga de la Champions, pero se ha rezagado en el torneo doméstico.

El volante italiano Issa Doumbia anotó el gol de la victoria a los 59 minutos en Stamford Bridge, el estadio de Londres que alberga los partidos de local del equipo ucraniano para sus compromisos europeos.

En tanto, el volante ruso Aleksey Batrakov firmó un doblete en rápida sucesión para darle al Galatasaray turco el triunfo 2-0 contra el equipo visitante Stuttgart.

Resultados de ayer