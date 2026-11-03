José Ramón Fernádez se despide de Carlos Albert con un mensaje lleno de amor, gratitud y profesionalismo

Carlos Albert Llorente falleció a los 83 años y su muerte provocó diversas reacciones en el mundo del periodismo deportivo mexicano. El exfutbolista y comentarios tuvo muchos momento memorables dentro de la televisión nacional y varios de ellos los vivió a lado de José Ramón Fernández, quien recordó la amistad que construyeron durante décadas de trabajo en los medios de comunicación.

Por medio de un mensaje a través de sus redes sociales, el reconocido periodista José Ramón Fernández expresó su pesar por la partida de quien consideró un amigo y compañero de grandes momentos profesionales. Sus palabras también recuperaron uno de los rasgos que, desde su perspectiva, definieron la personalidad de Albert durante su paso por el futbol y el periodismo.

“Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices. Te vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni callar. De esos periodistas que honran esta profesión y dejan huella por su congruencia y credibilidad. Te recordaré siempre con admiración y mucho cariño. Descansa en paz, querido amigo. Mi más sentido pésame a su familia y amigos”, se puede leer en el mensaje.

Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices.



Te vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni… pic.twitter.com/lcYN6mVOYC — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 4, 2026

Joserra evocó los años compartidos, las anécdotas y las etapas que vivieron juntos. También destacó la firmeza de carácter de Carlos Albert, a quien describió como un comunicador que defendió sus convicciones y mantuvo una postura independiente frente a los intereses que rodean al deporte.

En su despedida, José Ramón Fernández puso el acento en la relación personal y profesional que mantuvo con Carlos Albert. Recordó especialmente su valentía para expresar sus opiniones y su resistencia a modificar sus posturas por presiones externas.

“En el Mundial de México 1986, Carlos Albert fue vetado por Televisa. A pesar de eso estuvo transmitiendo para Imevisión, desde el palco que teníamos, en varios partidos. Los Protagonistas y la transmisión que hizo el equipo de la televisión estatal fue un parteaguas en el periodismo deportivo mexicano”, añadió el periodista de ESPN.

En el Mundial de México 1986, Carlos Albert fue vetado por Televisa. A pesar de eso estuvo transmitiendo para Imevisión, desde el palco que teníamos, en varios partidos.

“Los Protagonistas” y la transmisión que hizo el equipo de la televisión estatal fue un parteaguas en el… pic.twitter.com/2o8mRjsvRv — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 4, 2026

El mensaje también incluyó un reconocimiento a la credibilidad y congruencia que, a juicio de Fernández, caracterizaron la trayectoria de su compañero. Finalmente, expresó sus condolencias a los familiares y amigos del comentarista.

“En el Mundial de Argentina 1978 tuve el privilegio de realizar la cobertura junto a grandes talentos del periodismo, entre ellos, Carlos Albert. Desde entonces, en Canal 13 se practicaba un periodismo que hablaba con la verdad, con plena libertad para expresar las cosas tal como eran, sin censuras ni condicionamientos. Era otra forma de entender y ejercer esta profesión. Un periodismo libre, independiente y comprometido con la verdad, que, lamentablemente, en estos tiempos, parece estar cada vez más cerca de desaparecer”, concluyó José Ramón Fernández.

En el Mundial de Argentina 1978 tuve el privilegio de realizar la cobertura junto a grandes talentos del periodismo, entre ellos, Carlos Albert.



Desde entonces, en Canal 13 se practicaba un periodismo que hablaba con la verdad, con plena libertad para expresar las cosas tal como… pic.twitter.com/CAEjhk46dT — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 4, 2026

Nacido el 10 de julio de 1943 en la Ciudad de México, Carlos Albert desarrolló primero una carrera como defensa central. Militó en Necaxa entre 1961 y 1971 y representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967, donde consiguió la medalla de oro con la delegación nacional.

Después trasladó su experiencia al análisis deportivo. Trabajó en TV Azteca, CNI Canal 40, ESPN y Fox Sports, además de colaborar en distintos periódicos. En octubre de 2021 anunció su retiro, luego de 43 años de actividad periodística ininterrumpida.