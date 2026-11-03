¿Quién era Carlos Albert, periodista y exjugador mexicano que murió a los 83 años de edad?

Carlos Albert Llorente murió a los 83 años de edad sin aún conocerse los hechos de su fallecimiento. Nació en Ciudad de México el 10 de julio de 1943. Muchos recordarán su labor como analista deportivo en diversos medios de comunicación, pero antes de llegar a ellos, construyó una carrera como defensor central en el Necaxa, equipo al que perteneció entre 1961 y 1971. Su paso por primera división marcó la perspectiva que después llevó a sus análisis y comentarios deportivos.

También representó a México internacionalmente: participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y en el equipo que conquistó el oro panamericano en Winnipeg 1967, una participación destacada con la selección nacional en el escenario internacional.

Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices.



Te vas vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni… pic.twitter.com/EG3znFhtee — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 4, 2026

Carlos Albert, en busca de la defensa de los futbolistas

Uno de los rasgos más significativos de la trayectoria de Carlos Albert fue su postura frente a las condiciones laborales de los futbolistas. En 1971 inició acciones legales contra la directiva del Necaxa por desacuerdos contractuales. El caso llevó a discusión pública los derechos de los jugadores y la relación entre los profesionales y los clubes.

A partir de esa experiencia, participó en iniciativas para organizar a los futbolistas y promover una representación sindical. La causa también estuvo presente en su etapa como comunicador: abordó el funcionamiento del balompié mexicano, las decisiones directivas y la posibilidad de que los jugadores defendieran intereses comunes.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Carlos Albert Llorente, exfutbolista y comentarista deportivo, falleció a los 83 años de edad. #FórmulaNoticias con @JoseCardenas1 pic.twitter.com/2TJAaIlyim — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 4, 2026

De las canchas a los medios

En 1978 comenzó su carrera periodística en Imevisión, donde coincidió con José Ramón Fernández y Raúl Orvañanos. Después trabajó en distintos espacios de televisión, radio y prensa, entre ellos TV Azteca, ESPN, Fox Sports y La Octava Sports. También colaboró con publicaciones como Reforma, El Norte, El Financiero, Esto y Ovaciones.

Su voz se distinguió por una forma directa de analizar el futbol y cuestionar a quienes lo dirigían. Ese estilo generó polémicas, pero también mantuvo presentes temas como los contratos, la gestión de los clubes y la responsabilidad de sus autoridades. Su trayectoria atravesó varias décadas de cambios en la cobertura deportiva mexicana.

En octubre de 2021 anunció su retiro de los medios, tras 43 años de actividad periodística. Lo comunicó durante una emisión de La Octava Sports, cerrando una etapa iniciada en Imevisión. Su recorrido reunió la experiencia de las canchas, el análisis deportivo y la defensa de los futbolistas.