Muere a los 83 años Carlos Albert, exseleccionado nacional y experiodista deportivo

Carlos Albert, exfutbolista del Necaxa y de la Selección Mexicana, y experiodista deportivo, falleció este martes 3 de noviembre a los 83 años de edad. Algunos de sus excompañeros en medios de comunicación como David Faitelson y Francisco Javier González dieron a conocer la desafortunada noticia.

El futbol mexicano y el periodismo deportivo nacional están de luto con esta noticia, pues Carlos Albert Llorente fue pionero en el ámbito de los futbolistas que tras su retiro de las canchas se introducen a los medios, a donde su primera oportunidad se la dio José Ramón Fernández en 1978, en Imevisión, actualmente TV Azteca.

Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices.



Te vas vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni… pic.twitter.com/EG3znFhtee — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 4, 2026

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de Carlos Albert, quien era originario de la Ciudad de México, donde nació el 10 de julio de 1943.

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La trayectoria de Carlos Albert en la cancha y en los medios

Carlos Albert comenzó su carrera en las canchas en 1961, cuando debutó con el Necaxa, único club en el que militó durante sus 10 años de carrera como futbolista. Jugaba como defensa.

Durante la década de 1960 defendió la camiseta de la Selección Mexicana, de la que formó parte en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y con la que ganó el oro panamericano en los Juegos de Winnipeg 1967.

Carlos Albert tomó la decisión de poner fin a su carrera como futbolista en 1971, cuando el Necaxa cambió de dueños y pasó a llamarse Atlético Español, al no estar de acuerdo con las condiciones de contratación.

Recibo con profunda pena la noticia del fallecimiento de Carlos Albert. Colega, amigo, consejero de muchos cuando iniciamos en esto. Guerrero implacable, valiente dentro y fuera de la cancha. Descanse en paz. A su esposa Guille, a sus hijos Barbara y Carlitos, un abrazo lleno de… pic.twitter.com/7HJ0wmnUcq — Fco Javier González (@FJG_TD) November 4, 2026

Fue el primer futbolista en el país que intentó organizar un sindicato de jugadores y en demandar a un club bajo la Ley Federal del Trabajo.

Su llegada a los medios de comunicación se dio en 1978, año en el que José Ramón Fernández lo invitó a Imevisión para competirle a Televisa.

Con dicha televisora permaneció durante casi dos décadas hasta su salida en 1995 por diferencias con Ricardo Salinas Pliego.

Durante esa etapa, Carlos Albert formó parte de “DeporTV” y “Los Protagonistas”, entre otros programas clásicos de aquella época, en los que tuvo como compañeros a David Faitelson, Francisco Javier González, Rafael Puente, Ciro Procuna, André Marín y Pepe Espinosa, entre otros.

¿Cuánto tiempo tenía retirado de los medios Carlos Albert?

Carlos Albert se había retirado de los medios de comunicación hace cinco años, pues el 29 de octubre de 2021 puso fin a su carrera en los mismos después de 43 años.

Durante su trayectoria en los medios, el exseleccionado nacional trabajó también en Canal 40, ESPN, Fox Sports, MVS, Reforma, El Norte, Ovaciones, El Universal, Esto, El Financiero y La Octava Sports.

EVG