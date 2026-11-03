Carlos Albert y sus polémicas discusiones en TV nacional; desde Ricardo La Volpe hasta Jorge Vergara

Jorge Vergara y Ricardo La Volpe fueron dos de los personales con los que se peleó al aire Carlos Albert.

Carlos Albert Llorente se caracterizo siempre por su estilo frontal, lo que lo llevó a tener acaloradas discusiones con algunos de sus colegas y con importantes personajes del futbol mexicano en televisión, entre ellos Ricardo La Volpe y Jorge Vergara, quienes no pudieron con el frontal y duro estilo del excomentarista que este martes falleció a los 83 años de edad.

José Luis Sánchez Solá, Enrique Beas y hasta el relator argentino Sebastián Vignolo también fueron confrontados por diversos motivos por el exseleccionado nacional y exjugador del Necaxa, quien en los diversos medios en los que colaboró mantuvo siempre su mismo estilo.

Falleció el periodista Carlos Albert, entre otras cosas será recordado por este cruce con Ricardo La Volpe. pic.twitter.com/DTgd5uOPd8 — History Liga MX (@History_LigaMX) November 4, 2026

El pleito entre Carlos Albert y Ricardo La Volpe

El también exseleccionado nacional no tenía pelos en la lengua. En 2004, cuando trabaja en Canal 40, entrevistó a Ricardo La Volpe, entonces director técnico de la Selección Mexicana, a quien el periodista le aseguró desde el principio que no sería una charla cómoda.

Al Bigotón le molestó que Carlos Albert lo contradijera en el desarrollo de la entrevista, motivo por el que se levantó de la mesa y abandonó el estudio tras decir “Hasta lueguito”.

La polémica charla entre Carlos Albert y Jorge Vergara

En 2016, cuando Carlos Albert formaba parte del programa “Reacción en Cadena”, del Canal 52MX, el periodista encaró a Jorge Vergara, entonces propietario de las Chivas, a quien responsabilizó de la crisis del Rebaño.

Luego de que el empresario argumentó que los malos resultados eran responsabilidad del cuerpo técnico y los jugadores, la discusión subió de tono, pues el comentarista criticó su moral y decisiones, a lo que Vergara Madrigal le recordó su pasado como director del Instituto del Deporte del Distrito Federal (2000-2001).

Carlos Albert vs Jorge Vergara pic.twitter.com/yJyJp8lfhI — CapitánCalzon⚽️ (@CapitanCalzon77) November 4, 2026

El pleito de Carlos Albert con Enrique Beas

Otro momento tenso que protagonizó Carlos Albert en televisión ocurrió en 2017, también en “Reacción en Cadena” con su colega Enrique Beas, quien se refirió a la Selección Mexicana como “ratones verdes”.

Dicho calificativo molestó al exjugador, quien enojado el respondió al también periodista que “Yo fui parte de esa Selección y no voy a permitir que te expreses así. Nos partimos la madre por la Selección”.

Descanse en paz Don Carlos Albert, espero que desde el cielo siga pendejeando al Enrique Beas pic.twitter.com/eUCiaXb7QL — Elliot Esaú Reyes López. (@golfito_619) November 4, 2026

La vez que Carlos Albert se enganchó con Sebastián Vignolo

Hasta el extranjero sintieron la personalidad de Carlos Albert cuando en 2019 el periodista argentino Sebastián Vignolo aseguró que Tigres no existía al lado de Boca Juniors y que el francés André-Pierre Gignac debió jugar con los Xeneizes en vez de haberlo hecho con los de la UANL.

Molesto, el comentarista mexicano mandó lejos al sudamericano, al considerar que no se refirió de manera adecuada al equipo de la Liga MX.

"¡Que @PolloVignolo se vaya a la chin**!" 🗣🔥



A @calbert57 no le gustaron las declaraciones del periodista argentino sobre @TigresOficial y le dio con todo. 🥊



Video completo en este link👇🏻https://t.co/Y9HBu9mbxu pic.twitter.com/KLUsfElYRR — La Octava Sports (@laoctavasports) August 8, 2019

La pelea de Carlos Albert con el Chelís

Otro de los que sintieron el rigor de Carlos Albert fue el exentrenador José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como ‘Chelís’, con quien el exfutbolista tuvo un roce en una transmisión en vivo en la que el experiodista cuestionó su honorabilidad.

“¿Con qué pruebas?“, contestó molesto el ‘Chelís’, quien le exigió al entonces comentarista que presentara pruebas de lo que decía.

EVG