Sacude al futbol muerte de delantero por un rodillazo

Así fue el impacto del portero con el delantero en el partido del lunes.

Un fatídico desenlace tuvo la falta del portero Jesús Owono sobre Jesús de Miguel Alameda, quien murió a los 30 años de edad por un paro cardiorrespiratorio, consecuencia del choque que tuvo durante el partido entre el Tenerife, equipo en el que el delantero militaba desde el año pasado, y el FC Andorra.

El atacante originario de Madrid perdió la vida un día después del duelo correspondiente a la Jornada 12 de la Segunda División de España. La desafortunada acción ocurrió en la agonía del cotejo desarrollado en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el guardameta del FC Andorra salió de su área para dirigirse hasta la media cancha, donde impactó con la rodilla el pecho del goleador del equipo local. El juego, que se encontraba empatado a dos anotaciones, fue suspendido tras el incidente.

JESÚS DE MIGUEL ALAMEDA / EDAD: 30 años / EQUIPO: Tenerife ı Foto: Especial

El Tip: LA POLICÍA de España dijo que se investiga a Owono por posible homicidio imprudente.

Jesús de Miguel cayó desplomado e inconsciente sobre el césped y fue atendido de manera urgente con maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos. Lo trasladaron, todavía con pulso, al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, al que ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico, hasta que ayer se confirmó oficialmente su deceso.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad”, lamentó el equipo con sede en las Islas Canarias al informar de la muerte de Demi, como le decían al jugador.

De Miguel, nacido en Madrid, debutó como profesional en 2015 con el Leganés B. Se unió a Tenerife el año pasado.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, consignó el comunicado del club.

Jesús Owono, quien también seleccionado de Guinea Ecuatorial, se retiraba del campo después de que le mostraran la tarjeta roja, pero se dio la vuelta y se unió a los otros jugadores que corrieron para ver cómo estaba De Miguel.

El exdelantero madrileño comenzó su carrera en las canchas en 2015 con el Leganés B. Desarrolló toda su trayectoria en clubes de la Segunda División, donde también formó parte de Lugo de Fuenlabrada, Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas de Salamanca y Castellón.

El camerunés Marc-Vivién Foé y el húngaro Miklós Fehér, en 2003 y 2004, son otros que murieron en las canchas.