La Copa del Mundo Sub-17 de Qatar arrancó de la mejor manera para la Selección Mexicana, que debutó con victoria por 1-0 ante Rumanía gracias a un solitario gol de Adán Sánchez.
El Tricolor abrió el marcador al 54′ con un golazo de Adán Sánchez, quien cruzó su remate para vencer al arquero rumano. La jugada estuvo precedida por una gran acción individual de Da’vian Kimbrough, quien antes de dar la asistencia se quitó a varios rivales.
El siguiente duelo de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar es ante Camerún, equipo que viene de perder ante Venezuela. Al momento en el Grupo K el Tricolor y la Vino Tinto son los líderes del sector y parece ser que entre estas selecciones se peleará la cima.
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Al 48′ México ya había dado aviso de sus intenciones, pues se anuló una anotación al conjunto comandado por Jürgen Castañeda, entrenador joven quien cuenta con experiencia en el Cruz Azul de Martín Anselmi.
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