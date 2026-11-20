La Selección Mexicana terminó con sus compromisos de este año y la directiva ya prepara el calendario para el 2027. Se tiene en mente que el cuadro Tricolor tenga dos compromisos en enero, antes de la primera fecha FIFA en la que disputarán las semifinales de la Concacaf Nations League.

Con información de Gibrán Araige, reportero de TUDN, reveló que la directiva de la Selección Mexicana ya está planificando el calendario del siguiente año y que en enero el cuadro Tricolor planea tener dos compromisos, uno ante Guatemala y el otro rival aún falta por confirmar. Además comentó que uno de estos dos partidos se podría disputar en la Ciudad de México.

¡Incondicionales, vayan apartando la fecha! 🗓️



Estamos en el Final Four de la Liga de Naciones y nuestra próxima cita es en marzo de 2027 en Los Ángeles, California.

¡Allá nos vemos! 🫵🏻#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/wqrbzv9F0H — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 18, 2026

México enfrentará a Estados Unidos en marzo

Después de la eliminatoria frente a Jamaica, la Selección Mexicana dejó más dudas que aciertos tras los dos compromisos y el planteamiento de Rafa Márquez sigue sin convencer a la afición azteca que quiere ver a su equipo ganar.

El conjunto Tricolor se quedó con el último puesto de la tabla general de la Nations League, clasificación con la que se define los cruces de las semifinales. Con una derrota y una victoria, México quedó en cuarto puesto y Estados Unidos como líder.

El equipo de Rafa Márquez se medirá al conjunto de las Barras y las Estrellas en la antesala de la gran final en busca de avanzar a la final del torneo y refrendar el título. Lamentablemente el nivel de la Selección Mexicana no está siendo el mejor después del Mundial 2026 y Estados Unidos demostró un poderío al ataque al golear 8-0 a Haití en el global.

¡Las #VocesTricolor están aquí! 🎙️



Estamos en la siguiente ronda de la Liga de Naciones y esto dijo nuestro equipo.



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Rafa Márquez suma una victoria en seis partidos con México

Rafa Márquez no la pasa bien desde su llegada al banquillo de la Selección Mexicana, ya que aunque lleva una victoria en su haber como estratega del Tricolor, la presión sigue latente para el exjugador del Barcelona.

En seis compromisos, Rafa Márquez solo tiene una victoria ante Jamaica por marcador 1-0, un resultado que aún no convence a la afición mexicana con su planteamiento por la falta de oportunidades de gol contundentes.

El siguiente reto de Rafa Márquez serán los dos partidos amistosos en enero, en los que solo contará con jugadores de la Liga MX, por el tema del calendario de las ligas en Europa. Después de eso comenzará la preparación para las semifinales de la Nations League.

DCO