Jesús Corona se encargó de reanimar las esperanzas de la afición mexicana y de encaminar al Tricolor a su primera victoria con Rafa Márquez al mando. El jugador del Monterrey apareció en el primer tiempo del compromiso para marcar la diana que necesitaba el equipo nacional.

El Tecatito Corona apareció en su casa y frente a su gente para adelantar a México ante Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League, pero el delantero mexicano llevaba más de cinco años sin anotar con la casaca de la Selección Mexicana.

🚨 ¡GOL DE MÉXICO! 😍🇲🇽 ¡GOL DEL TECATITO! 🔥🇲🇽 ¡Jesús Corona se vuelve el héroe en su regreso al Tri! ✨😍



HOY. México por el pase a Semifinales de Nations League ante Jamaica⚽🇲🇽🥵



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¿Cuántos años pasaron para que Tecatito Corona anotara con México?

El Tecatito Corona había estado fuera de las convocatorias de la Selección Mexicana por un buen rato, pero su gran momento que atraviesa con el Monterrey le ayudó para que Rafa Márquez confiara en él para los partidos ante Jamaica, siendo una sorpresa en la lista.

El delantero de los Rayados llevaba poco más de cinco años sin poder anotar con la remera del Tricolor, su último tanto fue el 8 de septiembre de 2021 cuando marcó el único tanto de México en el empate a uno con Panamá en las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf.

Con su gol ante Jamaica podría convertirse en el héroe en la era Rafa Márquez en la Selección Mexicana, ya que podría ser el artífice del primer o único tanto en la primera victoria del Káiser de Michoacán al frente del cuadro nacional, ya que lleva dos empates y tres derrotas.