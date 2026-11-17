Árbitros son golpeados brutalmente por un equipo en un juego de barrio.

Lamentablemente el futbol mexicano vivió otro episodio de violencia en el balompié amateur, esta vez tres árbitros fueron golpeados brutalmente por varios futbolistas en El Salto, Jalisco.

En redes sociales comenzó a circular un video de la página Guardia Nocturna en el que se puede ver el momento exacto en el que los jugadores del equipo Club Corona se van a los golpes contra el cuerpo arbitral, uno de ellos fue atacado y pateado por cuatro futbolistas.

🚨 Policía municipal rescata a árbitros tras brutal golpiza al terminar un partido en El Salto



La violencia volvió a manchar las canchas locales. Trascendió que jugadores del Club Corona comenzaron una pelea contra los árbitros tras un encuentro deportivo disputado el pasado… pic.twitter.com/8r48LW302q — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) November 17, 2026

Otro de los jueces se quitó la playera que traía puesta para poder defenderse de los golpes que le estaban propinando, lamentablemente eran varias personas que lo estaban agrediendo al mismo tiempo en el terreno de juego.

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Aún no se conoce cual fue la razón por la que inició esta trifulca, ya que en las imágenes solo se puede ver el momento en el que los futbolistas se lanzan en contra de los árbitros que intentaban hacerse a un lado y detener las agresiones.

Afortunadamente la policía no tardó tanto en llegar para poder auxiliar al cuerpo arbitral, que ya no sabían por donde les estaban cayendo los golpes. Los silbantes presentaron múltiples lesiones y uno de ellos fractura de nariz.

DCO