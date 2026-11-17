Jesús Tecatito Corona marcó su primer gol con la Selección Mexicana en cinco años y con ello el Tricolor derrotó 1-0 a Jamaica en el Estadio BBVA de Monterrey, resultado suficiente para que consiguiera su boleto al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf. Fue también el primer triunfo en la era Márquez.

Gilberto Mora tuvo la primera ocasión para el Tricolor al minuto 8 con un disparo de derecha fuera del área, tras una asistencia de Roberto Alvarado. En un segundo intento el que remató fue Rodrigo Huescas, pero el esférico se fue desviado.

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'Tecatito' Corona anota el primero en Monterrey y tiene a México en el #FinalFour momentáneamente



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Pero los Reggae Boyz respondieron pronto con un disparo de derecha de Kaheim Dixon, quien probó fortuna desde fuera del área al 9’.

Erik Lira salva a México y Tecatito anota antes del descanso

Antes de su gol, ‘Tecatito’ Corona tocó la puerta rival al minuto 14 con un tiro de derecha que pasó apenas a un costado de la cabeza defendida por Jahmali Waite, luego de un pase de Julián Quiñones.

Al minuto 24 ocurrió un momento clave en el juego y la eliminatoria. Gilberto Mora cobró un tiro de esquina, pero Renaldo Cephas le ganó la carrera a Rodrigo Huescas y se enfiló sólo ante el marco. El Tala Rangel salió, pero el extremo del Qarabag también lo dejó atrás. El tanto de los caribeños parecía inevitable, pero Erik Lira se puso la capa de héroe y, con una impresionante velocidad, llegó justo a tiempo para quitarle la esférica al jamaquino, con una carga legal con el hombro. Los visitantes reclamaron penalti, pero el árbitro hondureño Héctor Saíd no vio falta del tricolor.

Después de esa monumental salvada del jugador del Cruz azul, México siguió atacando y encontró su recompensa al minuto 35, cuando Jesús ‘Tecatito’ Corona abatió a Jahmali Waite con un colocado remate de derecha pegado al poste, a pase de Quiñones, para hacer estallar a la afición en el Gigante de Acero, su casa desde que volvió a Rayados en el 2023.

Tecatito Corona rompe sequía con la Selección Mexicana

El extremo sonorense puso fin a una sequía de poco más de cinco años sin hacer gol con la Selección Nacional, pues su tanto más reciente había sido el 8 de septiembre del 2021 en el empate 1-1 contra Panamá en juego clasificatorio al Mundial de Qatar 2022.

El Tricolor intentó aumentar su ventaja antes del entretiempo, pero los remates de Roberto Alvarado y Jesús Orozco Chiquete no tuvieron el tino deseado en las últimas ocasiones de la primera mitad.

EVG