Jorge Campos y su aparición en la transmisión de la cadena rival.

La transmisión del partido entre la Selección Mexicana y Jamaica dejó un momento sublime de la televisión azteca, cuando Jorge Campos decidió aparecer en la transmisión de la cadena rival, un momento que se volvió viral en segundos en redes sociales.

David Faitelson estaba junto a Andrés Vaca en la previa del compromiso, cuando Faitelson vio a Jorge Campos y decidió llamarlo. El exportero mexicano decidió entrar a la toma y Vaca dijo “cambiándose de casa”, aunque no esperaban que el comentarista de TV Azteca respondiera de la siguiente manera: “yo creo que México va a ganar hoy, no se lo pierdan allá en Azteca”, en ese momento salió de cámaras y los dos periodistas se empezaron a reír.

El cameo menos pensado.



Jorge Campos apareció en la previa de TUDN!! pic.twitter.com/E7u3l6S5Pj — History Liga MX (@History_LigaMX) November 18, 2026

Se juntaron las estrellas de las dos televisoras que pelean por el rating

Desde hace años hay dos televisoras que en cada juego de la Selección Mexicana pelean por el rating, ya que ambas tienen los derechos de los juegos del Tricolor, aunque actualmente ya existen más opciones para ver al equipo nacional.

En esta ocasión las estrellas de TV Azteca y TUDN se juntaron antes de que iniciará el partido de la Selección Mexicana, un cruce que generó mucha intriga por como paso, pero cabe recalcar que las cabinas de transmisión se encuentran muy cerca una de otra.

Aunque Jorge Campos tomo la decisión de aparecer junto a David Faitelson y Andrés Vaca, la pelea por tener el mayor rating continuó, cuando el exportero le pidió al público que vieran el partido por el 7 y Faitelson recalcó que su invitado dijo que pusieran el Canal 5 para ver el juego.

DCO