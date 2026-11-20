Cristiano Ronaldo tenía la oportunidad más sencilla del partido para darle la ventaja al Al-Nassr contra el Al-Ahli y de acercarse al récord de los 1000 goles que está buscando. El delantero portugués se encargo de un penalti a favor de su equipo, pero terminó errándolo.

El astro portugués se paró frente a Edouard Mendy desde los 11 pasos, respiró profundamente antes de pegarle a la pelo y en cuando la número cinco salió del manchón de penalti, el disparo de Cristiano Ronaldo terminó impactando en la base del poste izquierdo de la cabaña del Al-Ahli.