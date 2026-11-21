Harry Kane es operado por una lesión que sufrió en la Bundesliga

El delantero Harry Kane, actual Balón de Oro, fue intervenido quirúrgicamente por una lesión de tobillo que hará que el capitán de la selección inglesa se pierda por lo menos dos meses de actividad. La lesión sucedió en el empate 1-1 entre el Bayern Múnich y el Colonia en la Bundesliga.

“Los altibajos de la vida. ¡Obviamente muy decepcionado por la lesión, pero como siempre es una oportunidad para demostrar resiliencia y mejora para entrar en 2027. ¡Volveré fresco y listo para el final del temporada!“, dice el mensaje del ariete inglés, quien se rompió uno de los ligamentos del tobillo.

“‘Los tiempos difíciles no duran, los personas difíciles sí’, mi amigo Julian Edelman me dijo esto. ¡Gracias por todas las mensajes! Todo bien!“, agrega el mensaje de Harry Kane en Instagram en donde subió una foto en una cama de hospital de buen humor, con una sonrisa, con una gran tobillera y muletas.

Harry Kane fuera por varios meses

Se suponía que habría una noche feliz para el Bayern, que recibió de vuelta en el banquillo al entrenador Vincent Kompany un mes después de que se desplomó mientras observaba una práctica del equipo de reservas.

Sin embargo, Kompany vio a su equipo en desventaja apenas a los 11 minutos, cuando el extremo Mikey Moore, cedido por el Tottenham, inició y culminó un contraataque.

Apenas nueve minutos después, Harry Kane salió cojeando para ser reemplazado por Tom Bischof, y el mediocampista alemán tuvo un impacto inmediato. Antes del descanso encontró a Nathaniel Brown, quien realizó un potente disparo al ángulo inferior desde el borde del área.

Más tarde, el Bayern anunció que Kane había sufrido daños en los ligamentos del tobillo izquierdo y estaría de baja al menos dos meses. Kane, el capitán inglés de 33 años, es la estrella indiscutible del Bayern. Desde que llegó procedente de los Spurs en 2023, ha marcado 156 goles en 161 partidos oficiales y ha ganado dos títulos de la Bundesliga y la Copa de Alemania.

El mes pasado se convirtió en el primer inglés en ganar el Balón de Oro en 25 años y, hace dos semanas, firmó un nuevo contrato con el Bayern que lo mantendrá en Baviera hasta junio de 2029.

Ambos equipos tuvieron ocasiones en una agitada segunda mitad, pero el encuentro se mantuvo sin más goles, y el punto fue suficiente para que el Bayern se colocara uno por delante del Borussia Dortmund. El Bayern siguió siendo el único equipo invicto en las cinco principales ligas de Europa. El Colonia, por el que Moore fue elegido jugador del partido, subió un puesto hasta el 14to.

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