¿Por qué Lionel Messi fue elegido al FIFPRO y Harry Kane, Balón de Oro, no?

Se dio a conocer el “World 11” de FIFPRO, en donde hubo par de sorpresas, como incluir a Lionel Messi, delantero argentino del Inter Miami de la MLS, pero el ariete inglés y ganador del Balón de Oro, Harry Kane, quedó fuera del listado, generando una gran controversia.

Aunque hace unas semanas Kane conquistó el Balón de Oro, el primero de su carrera, el jugador del Bayern Múnich no entró en la lista del 11 ideal que el sindicato mundial elige mediante una encuesta en la que participaron casi 20.000 jugadores, lo que quiere decir que Kane no entró por voto de su propio gremio.

The 2026 FIFPRO Men’s #World11 ✨



Decided exclusively by 19,806 professional men’s footballers worldwide.



By the players, for the players 🏆 pic.twitter.com/MnHEMHxtf1 — FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026

Lionel Messi se consolidó el lunes como el futbolista con más presencias en la historia del FIFPRO “World 11”, el once ideal que el sindicato mundial elige mediante una encuesta en la que participaron casi 20.000 jugadores.

Messi se convirtió en el futbolista con más presencias en la historia del FIFPRO “World 11” con 18. La última vez que había sido elegido fue en 2023.

A los 39 años, el legendario argentino fue seleccionado para el equipo como parte de un ataque de cuatro astros junto a Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal.

Lionel Messi’s record EIGHTEENTH selection extends his lead as the most-awarded player in FIFPRO #World11 history 🏆♾️ pic.twitter.com/tvw1iMP2QG — FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026

El delantero de Inter Miami también fue el único seleccionado del once ideal que juega para un club fuera de Europa. El lateral derecho marroquí Achraf Hakimi, del Paris Saint-Germain, fue el único otro elegido de una selección nacional fuera de Europa.

El 11 ideal de FIFPRO

Arquero: David Raya (Arsenal, España)

Defensores: Pau Cubarsí (Barcelona, España), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marruecos), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)

Mediocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra), Rodri (Manchester City/Barcelona, España), Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Delanteros: Erling Haaland (Manchester City, Noruega), Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Argentina), Lamine Yamal (Barcelona, España)

España domina el listado

España, campeona del mundo en Norteamérica 2026, es la selección que más jugadores aporta en el FIFPRO “World 11” con los jóvenes Lamine Yamal y Pau Cubarsí.

How 19,806 professional men’s footballers voted for the 2026 FIFPRO Men’s #World11 📊 pic.twitter.com/Exd0tK0V4g — FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026

El otro jugador del Barcelona y la Selección de España en el once ideal es Rodri Hernández, quien firmó con el club catalán procedente del Manchester City tras ganar el Balón de Oro de la FIFA como el mejor jugador del Mundial.

Suplente con La Roja, el arquero David Raya ganó la elección al once ideal por sus actuaciones con Arsenal, campeón de la Premier League y finalista de la Champions League.

El PSG, bicampeón de Europa, cuenta con un contingente de tres jugadores: Hakimi estuvo acompañado por el lateral izquierdo Nuno Mendes y el mediocampista Vitinha, ambos portugueses. La elección de Jude Bellingham junto a Mbappé dejó al Real Madrid con dos seleccionados.

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