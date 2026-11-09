¡Montoneros! Grupo de fans de León golpean brutalmente a seguidores de Chivas en la calle (VIDEO)

El Club León y las Chivas empataron 1-1 en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, pero el resultado pasó a segundo plano cuando en redes sociales empezaron a circular videos en donde aficionados de La Fiera golpearon en grupo a un par de seguidores del Rebaño Sagrado.

Se ve hasta siete personas que apoyan al León golpear, patear y agredir de todas las formas posibles a dos hinchas del Club Deportivo Guadalajara. En el video se ve a cinco personas golpear y despojar de su jersey rojiblanco a un fan de Chivas, quien estaba indefenso en el suelo.

La persona que grabó el video dijo que “se puso a temblar” en el momento en el que empezó la pelea y calificó a los agresores, pertenecientes al Club León, como “nacazos”. Mientras la gresca seguía las personas en el carro agregaron: “Los odio, put** asquerosos de mier**”.

Los traían como piñatas a los de chivas. pic.twitter.com/FdZBVw3UuY — Miltonismo - Versión Cayenne del CresPORSCHE. (@CVMatiass) November 9, 2026

León rescata empate ante Chivas

Un gol de Paul Saracho al minuto 87 le dio un valioso punto al León y evitó que Chivas llegara como líder a la última jornada del Apertura 2026 de la Liga MX, luego de que ambos clubes dividieron puntos al empatar 1-1 en el cierre de la Fecha 16.

Díber Cambindo tuvo la primera ocasión del partido al minuto 4 con un remate de cabeza fuera del área tras un servicio enviado por Daniel Arcila.

La Liga MX se pondrá en pausa el próximo fin de semana para darle paso a la última Fecha FIFA del año, en la que México enfrenta a Jamaica a doble duelo en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La Fiera visita la cancha de Santos Laguna el próximo 21 de noviembre en la última jornada de la fase regular del Apertura 2026. Un día después, el Guadalajara será local ante el Cruz Azul en un duelo en el que ambos clubes aspiran a terminar como líderes.

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