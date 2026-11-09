Julio César Chávez Jr. reconoce al Canelo Álvarez y revela el lugar del tapatío en la historia

Una de las grandes derrotas de Julio César Chávez Jr. en su carrera como boxeador fue a manos de Saúl Canelo Álvarez, pero eso no evitó que el hijo de Julio César Chávez calificará al peleador tapatío como uno de los mejores de la historia de México.

“Hay muchas eras de campeones. Ahorita, al ser el de moda, lo pondría en segundo lugar. Definitivamente, Canelo Álvarez es un gran boxeador y no se le puede quitar ningún mérito. Se adaptó a ganar; hoy ves a muchos campeones y, pese a todo lo que lograron, eso no les da de comer. Es un gran campeón”, comentó Julio César Chávez Jr.

El hijo mayor de Julio César Chávez, la más grande gloria que el pugilismo azteca ha dado, comentó que no se le puede quitar mérito a lo hecho por Canelo, quien supo ganar. El Junior aseguró que Álvarez Barragán es un gran campeón.

TE RECOMENDAMOS: Premier Lige Los Diablos Rojos remontan de nuevo

El nacido en Culiacán, Sinaloa, se tomó un momento para comentar que a pesar de existir grandes peleadores, su padre sigue siendo el más grande. Hasta el día de hoy El César del Boxeo encabeza las listas de los mejores pugilistas mexicanos de toda la historia.

“Por récords, sí. Canelo ha perdido con los mejores, por eso lo pongo debajo de mi papá. Está entre los cinco mejores en la historia de México. Gente como Juan Manuel Márquez y Marco Antonio Barrera está en el mismo nivel. Mi papá destacó en una época en la que era muy difícil”, terminó.

El 'Canelo' Álvarez recuperó el título supermediano del CMB tras vencer a Christian Mbilli. ı Foto: Reuters

¿Cuándo peleó el Canelo con Julio César Chávez Jr.?

En una exhibición de dominio absoluto de principio a fin, Saúl “Canelo” Álvarez superó por decisión unánime a Julio César Chávez Jr. en un esperado duelo entre boxeadores mexicanos celebrado el 6 de mayo de 2017 en la T-Mobile Arena. Ya casi diez años de una de las últimas grandes veladas que dos aztecas protagonizan.

La reyerta se extendió hasta los 12 episodios y fue un combate esperado, ya que de un lado se encontraba el Canelo, quien ya era el rostro del boxeo mundial en ese momento y del otro estaba el hijo de Julio César Chávez, quien rivalizó mucho con el tapatío por el legado familiar.

La decisión de los jueces fue de 120-108 a favor del Canelo Álvarez, quien tras el combate anunció que su siguiente rival sería el kazajo Gennady Golovkin, con quien vivió una gran trilogía.

aar