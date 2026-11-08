Así se jugaría la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX AL MOMENTO

La Liguilla del Apertura 2026 va tomando forma tras el desarrollo de la Jornada 16.

La Liguilla del Apertura 2026 está cada vez más cerca de comenzar, y ya se visualizan duelos atractivos en los cuartos de final, la primera fase de la Fiesta Grande del futbol mexicano, a la que solamente clasifican los primeros ocho.

El Cruz Azul, que llega a la última jornada como líder, mediría fuerzas ante el Pachuca, octavo con 22 unidades, misma cosecha que Xolos, al que supera por mejor diferencia de goles.

¡Entretenido empate en León! 🫨



La Fiera y el Rebaño sagrado igualaron en la #J16 del #AP26. 🦁🆚🐐



Con esto @Chivas es tercero y @clubleonfc se mantiene en puestos de Liguilla.#EntregamosTodoPorElFut y @amazonmex nos entrega el #MarcadorFinal. 📦#LaLigaDeLaAfición✨ |… pic.twitter.com/EnSU8X5K0e — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 9, 2026

Por su parte, el América, que ha venido a menos en los últimos partidos, chocaría contra el séptimo, lugar que en estos momentos ocupa León tras su empate contra Chivas en el cierre de la penúltima jornada.

Así se jugaría la Liguilla del Apertura 2026

Cruz Azul (1) vs Pachuca (8)

América (2) vs León (7)

Chivas (3) vs Santos (6)

Toluca (4) vs Atlas (5)

¿Cuándo arranca la Liguilla del Apertura 2026?

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX está programada para comenzar el próximo 25 de noviembre, cuando se disputen los primeros dos juegos de ida correspondientes a la ronda de cuartos de final.

Los cuartos de final se realizarán entre el 25 y 29 de noviembre. Las semifinales se desarrollarán entre el 2 y 6 de diciembre.

La final de ida está pactada para el 10 de diciembre, mientras que la de vuelta será tres días más tarde. Sin embargo, si el Toluca es uno de los finalistas, los cotejos de la serie por el título del Apertura 2026 se llevaría a cabo el 24 y 27 de diciembre.

Esto se debe a que los Diablos Rojos disputarán la Copa Intercontinental de la FIFA a partir del 9 de diciembre en Qatar.

EVG