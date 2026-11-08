México acumula seis medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Al concluir la jornada dominical, la delegación mexicana que participa en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 sumó seis medallas (una de plata y cinco de bronce), con los últimos podios de la oaxaqueña Karen Ríos, presea de plata en lucha de playa y Kendra Duany, bronce en lanzamiento de disco femenil.

Con este acumulado, México se ubica en el lugar 39 del medallero general de la justa olímpica juvenil que concluirá el próximo 13 de noviembre.

Marijosé Alcalá, titular del COM, ha seguido de cerca a la delegación tricolor en Dakar 2026. ı Foto: Cortesía

Este domingo, Karen Ríos se alzó con la presea de plata en la nueva modalidad de lucha de playa en una cerrada final con la senegalesa Anna Khady Diatta en la división de los 45 kilos y con ello escribir una histórica actuación al ser la primera mujer tricolor en subir al podio.

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La cosecha de medallas de mexicanos en Dakar 2026

Además, la atleta Kendra Duany subió al podio con medalla de bronce en lanzamiento de disco femenil con un registro de 48.44 metros.

La obtención de preseas por parte de los atletas mexicanos, inició con la nadadora Victoria Fernanda García al conquistar la medalla de bronce en los 50m estilo mariposa con un crono de 27.49 segundos.

Luego el conjunto mixto de beisbol 5 sumó un bronce al derrotar 2-1 a su similar de Kenia, mientras que la natación siguió con sus buenos resultados por conducto de Daniel Saborío, multimedallista olímpico juvenil en esta edición de Dakar al ganar bronce en los 200 metros estilo libre con tiempo de 1:49.68 minutos y en los 400 metros libres con marca de 3:52.72 minutos.

¡Karen Ríos nos regala un momento inolvidable en Dakar 2026! 🥈🇲🇽 La mexicana conquista nuestra primera medalla de plata en estos Juegos Olímpicos de la Juventud. ¡Qué orgullo verte cumplir tus sueños y llevar a México al podio!#Dakar2026 #MéxicoEnDakar pic.twitter.com/qKDKFJcuBN — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 8, 2026

Marijose Alcalá respalda a los atletas tricolores

Marijosé Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, quien ha seguido de cerca la participación de los deportistas en los diferentes escenarios deportivos de Dakar, publicó en sus redes sociales el entusiasmo en la delegación sobre el triunfo de Kendra Duany: “Gracias por recordarnos que las medallas se ganan con esfuerzo, pero también se disfrutan con el corazón”.

Además destacó que “su alegría por representar a México fue contagiosa, no dejó de sonreír ni de abrazar a cada uno de los mexicanos con quienes se encontró en la pista, recordándonos que el deporte también es amistad, gratitud y la oportunidad de disfrutar cada momento que nos regala la vida”.

EVG