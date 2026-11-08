Debut en ruta de Nabyenka García, ciclista mexicana en los Juegos Olímpicos Juveniles de Dakar 2026

En el asfalto de Dakar, la ciclista mexicana Nabyenka García completó el exigente circuito de 59.5 kilómetros de la exigente prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud, para ubicarse en el octavo puesto con tiempo de 1 hora 31 minutos 19 segundos.

La prueba fue ganada por la rusa Angelina Novolodskaya (atleta neutral), mientras que Elsie Apss, de Australia, fue plata, y Linda Sitková, de República Checa, bronce.

¡Gran debut de Nabyenka García en Dakar 2026! 🚴‍♀️ La ciclista mexicana conquistó el octavo lugar en la prueba de fondo de 59.5 km, tras cruzar la meta con un tiempo de 1:31:19. ¡Una gran actuación entre las mejores de la competencia! 🇲🇽 #Dakar2026 #MéxicoEnDakar pic.twitter.com/IfbHUNbMZR — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 8, 2026

“Era un circuito plano. Pero bueno, se podía dar alguna fuga y eso pensábamos, ese fue el plan. Fue una carrera bastante dura e intenté hacerla bastante dura y desde un principio proponer”, declaró la pedalista tricolor en entrevista al Comité Olímpico Mexicano.

Nabyenka García, orgullosa de su debut en Dakar 2026

Nabyenka García no dudó en unirse al pelotón, explicando que: “había otros dos tres países que tampoco eran sprinters, entonces realmente buscaban la fuga. Así que me uní a esos países y logramos hacer una fuga de seis. Pero la verdad que ese circuito era muy rápido. Y hacía mucho aire”.

Pese a que el esfuerzo en la punta de carrera no fructificó, las sensaciones físicas de la pedalista fueron inmejorables, se repuso al final de la prueba de los casi 60 kilómetros, afirmando sentirse “súper orgullosa, contenta; sobre todo porque sentí muy buenas piernas. Eso me da una gran señal”.

Soportar el rigor térmico de Dakar y la intensidad de la ruta requirió de un control mental absoluto. Nabyenka confesó cuál fue su máxima antes de dar el primer pedalazo.

La ciclista Nabyenka García debutó en Dakar 2026 en la prueba de ruta. ı Foto: Cortesía

“Algo que me dije a mí misma antes de empezar era primero cuidarme, porque mi prueba fuerte es el martes (la contra). Eso era lo primero. Lo segundo, la parte mental, saber que sea un resultado, sea mal o bueno, no me tenía que tirar”, enfatizó.

Mantener la concentración en medio de la alta competencia es uno de los mayores desafíos, especialmente cuando se compite bajo condiciones extremas de calor y fatiga.

Nabyenka García explica su sensación al estar en la bicicleta

Al cruzar la meta, con el cansancio reflejado en el rostro, Nabyenka García reflexionó sobre su gusto por el ciclismo, un vínculo que nació en el seno familiar y que hoy la define.

“Para mí la bici es como una extensión de mi cuerpo, literal. Cuando ando en bici, siento que soy yo misma. No lo veo como un objeto, sino como parte de mí. Lo empecé gracias a mi hermana mayor y me enamoré por completo de la adrenalina, la velocidad”.

Y es que para Nabyenka, el ciclismo de ruta es mucho más que fuerza bruta; es una partida de ajedrez rodante donde la inteligencia táctica es la clave para sobrevivir al asfalto.

“Las carreras de ruta me encantan porque son muy tácticas, todo puede pasar. Realmente tienes que estar pensando en todo, no sólo en lo físico, sino es como estar atenta, estar pendiente de lo que hacen los demás”.

EVG