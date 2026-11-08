Karen Ríos, medallista olímpica juvenil de plata en “lucha de playa”

Karen Ríos ganó la plata en lucha de playa en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar.

La gladiadora oaxaqueña Karen Araceli Ríos se convirtió en medallista olímpica juvenil de plata en la nueva modalidad de “lucha de playa” en la división de los 45 kilogramos, en los Juegos Olímpicos de la Juventud con sede en Dakar.

En una final de alta intensidad en la arena de las playas de Saly, Karen Ríos se enfrentó a la senegalesa Anna Khady Diatta, ante quien disputó la medalla de oro cayendo al final por marcador 3-2.

Karen Araceli Ríos se convirtió en medallista olímpica juvenil de plata en la nueva modalidad de “lucha de playa” en Dakar 2026. ı Foto: Cortesía

La mexicana en combates previos venció a la búlgara Kristin Iliyna, luego a la colombiana Nicol Durango, además de dejar en el camino a Safiya Meriem, de Algeria, para acceder a la final.

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Karen Ríos, satisfecha con su experiencia en Dakar 2026

Pese a entregar su máximo esfuerzo, en el círculo de combate, la victoria favoreció por un cierre cerrado a la atleta anfitriona. Sin embargo, este resultado sella con una presea de plata un torneo impecable para la originaria de Oaxaca, consolidándola en la élite internacional de la especialidad.

A sus 17 años compartió en entrevista al Comité Olímpico Mexicano el significado que encierra esta experiencia olímpica, marcada por la calidez del pueblo senegalés y el respaldo incondicional que se vivió en las gradas.

“Mi resultado fue el segundo lugar, medalla de plata. La verdad me siento muy, muy bien y aquí en Senegal fue muy bonito, todos apoyaban a todos sin importar a su país. Mi experiencia fue muy bonita, mis primeros Juegos Olímpicos y me llevo un hermosísimo recuerdo”, expresó.

#Lucha 🤼



¡SUBCAMPEONA OLÍMPICA! 🇲🇽🥈



Karen Ríos 🇲🇽 se convierte en la primera medalla de plata mexicana en los Juegos Olímpicos de la Juventud #Dakar2026 🇸🇳 al ser subcampeona de los -45kg femeniles de lucha de playa



Cayó en la final 1-3 en un apretado duelo ante Anne… — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) November 8, 2026

Karen Ríos dedica su presea a su familia

Fiel a sus raíces y al equipo de trabajo que la ha acompañado en su formación deportiva, Ríos Silva no dudó en compartir este logro histórico con esas personas que han estado a su lado en cada paso del camino hacia la cima.

“La medalla se la dedico a todos mis familiares, a mi mamá, a mis papás, a mi club de entrenamiento principalmente y pues a todos mis seres queridos que ya no se encuentran acá”, comentó.

Ante la euforia de subir al podio, la delegación la hizo volar con aquel festejo que se inmortalizó en la pasada Copa del Mundo de la FIFA, celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

EVG