Barcelona remonta al Atlético de Madrid con doblete de Fermín López y sigue líder en LaLiga

Fermín López festeja uno de sus goles en el triunfo del Barcelona sobre el Atlético de Madrid.

Dos goles de Fermín López permitieron que el Barcelona se impusiera 2-1 al Atlético de Madrid en el partido con el que concluyó la Jornada 12 de LaLiga, en la que mantiene el liderato al llegar a 33 puntos, tres más que el Real Madrid, su inmediato perseguidor.

El argentino Giuliano Simeone cerró la pinza en el área, tras un centro raso de su compatriota Julián Álvarez, para poner al frente a los rojiblancos al décimo minuto de acción.

🚨🇪🇸 GIULIANO SIMEONE OPENS THE SCORING FOR ATLETICO MADRID!



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🚨🇪🇸 FERMIN LOPEZ EQUALIZES FOR BARCELONA!



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Fermín López, el héroe del Barcelona ante el Atlético

Los blaugranas encontraron el empate poco antes del descanso, cuando al minuto 45 Fermín López definió con un zurdazo en el centro del área para dejar sin oportunidad al guardameta esloveno Jan Oblak.

El mediocampista de 23 años de edad apareció de nueva cuenta al minuto 66 al convertir su segunda anotación del encuentro con un tiro de derecha tras ser asistido por Lamine Yamal para poner adelante al Barcelona.

🚨🇪🇸 FERMIN LOPEZ GIVES BARCELONA THE LEAD! LAMINE YAMAL WITH THE ASSIST!



Atlético Madrid 1-2 Barcelona. pic.twitter.com/YdAJiveNAu — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 8, 2026

La victoria en el Riyadh Air Metropolitano le permite mantener en liderato en LaLiga al Barcelona, que llegó a 33 unidades después de 12 jornadas disputadas, en la que el Atlético de Madrid acumuló 28 puntos, cosecha con la que es tercero del campeonato español.

¿Cuándo juegan otra vez Barcelona y Atlético de Madrid?

La actividad del torneo doméstico se pondrá en pausa la próxima semana para darle paso a la última Fecha FIFA del año, por lo que las acciones se reanudarán el tercer fin de semana de noviembre.

El Barcelona volverá a las canchas el 22 de noviembre para recibir al Villarreal; mismo día en el que los dirigidos por Diego Simeone visitan la cancha del Getafe.

EVG