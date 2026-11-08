Automovilismo

Checo Pérez saca su frustración con ingenieros de Cadillac por error en pits en el Gran Premio de Brasil (VIDEO)

El piloto tapatío arremetió contra los ingenieros de Cadillac por el error de la escudería en los pits del Gran Premio de Brasil, en el que acabó en el sitio 18

El Cadillac de Checo Pérez durante el Gran Premio de Brasil de F1.
El Cadillac de Checo Pérez durante el Gran Premio de Brasil de F1. Foto: Reuters
Por:
Enrique Villanueva

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez explotó contra Cadillac por el error de la escudería en los pits del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 (F1), situación que lo mantuvo detenido durante nueve segundos en el Circuito de Interlagos, en Sao Paulo.

“Esto es inaceptable, increíble”, lanzó Pérez Mendoza a los mecánicos del equipo estadounidense por la radio, en señal de frustración por esta detención que expuso de nuevo los problemas de la debutante escudería.

La primera parada de Checo Pérez en el Gran Premio de Brasil de F1 fue al final de la vuelta 15, cuando el jalisciense ingresó al callejón de pits, pero sus mecánicos fallaron en el cambio de neumáticos, lo que ocasionó que el mexicano perdiera puntos en la carrera.

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Checo Pérez da la cara por Cadillac en Brasil

A pesar de los inconvenientes, Checo Pérez fue el único piloto de Cadillac que terminó el Gran Premio de Brasil, en el que su coequipero Valtteri Bottas no pudo siquiera arrancar, debido a un problema en su monoplaza.

El volante originario de Guadalajara, Jalisco, finalizó la carrera en el Circuito de Interlagos en la decimoctava posición, lo que le impidió sumar sus primeros puntos en lo que va de la F1 2026.

Tres citas más le quedan a la temporada de la Fórmula 1, en la que Mercedes aseguró el título de constructores una semana después de la coronación del joven italiano Kimi Antonelli, quien se coronó durante el Gran Premio de la Ciudad de México.

¿Cuáles Grandes Premios faltan en la F1 2026?

A la Temporada 2026 de la Fórmula 1 le restan solamente tres carreras, la primera de ellas el Gran Premio de Las Vegas, programado para el próximo 21 de noviembre.

La actividad del serial concluirá en Medio Oriente. La penúltima fecha está pactada en Qatar el 29 de noviembre. El Gran Premio de Abu Dabi marcará el final de la campaña el 6 de diciembre.

Checo Pérez seguirá en la Fórmula 1 al menos tres años más, pues renovó con Cadillac hasta la temporada de 2029.

EVG

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