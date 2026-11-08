Chicharito Hernández regresa a Old Trafford y lanza duras palabras a los jugadores del Manchester United (VIDEO)

Javier 'Chicharito' Hernández aprovechó su visita a Old Trafford para lanzar una fuerte crítica hacia los jugadores del Manchester United.

Javier ‘Chicharito’ Hernández tuvo una visita especial a Old Trafford, donde fue invitado a una cena con motivo de los 40 años que se cumplieron de la llegada de Sir Alex Ferguson al banquillo de los Red Devils. Aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a los futbolistas.

El máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana presumió la foto de esta cena en Old Trafford, a la que se dieron cita otras leyendas del club como Edwin van der Sar, Nemanja Vidic, Robin van Persie, John O’Shea y Michael Carrick, actual entrenador del equipo inglés.

El ‘Chicharito’ Hernández y el resto de sus excompañeros en el Manchester United salen muy elegantes y de traje, a igual que el propio Sir Alex Ferguson, quien estuvo al frente de los Red Devils de 1986 a 2013.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Brasil

Chicharito Hernández arremete contra jugadores del United

El ‘Chicharito’ Hernández también dirigió un fuerte mensaje hacia los jugadores del Manchester United por el difícil momento que vive el club, que marcha antepenúltimo en la Premier League y en la Champions League ocupa el decimoséptimo puesto (zona de playoffs).

El veterano goleador tapatío respaldó el trabajo de Michael Carrick en el timón de los Red Devils y dejó en claro que si un jugador necesita motivación en el equipo inglés no debe formar parte del mismo.

“Si algún futbolista en el mundo necesita motivación jugando en el Manchester United, no debe estar en el Manchester United”, resaltó Hernández Balcázar.

"Si alguien necesita motivación estando en el Manchester United, NO DEBERÍA ESTAR en el Manchester United".



- Javier 'Chicharito' Hernández



Tremendas palabras de Chicharito sobre lo que representa jugar para este club 👏🏻👏🏻👏🏻. pic.twitter.com/0ucrg7eFqN — Red Devils Latinoamérica (@RedDevilLatino) November 8, 2026

¿Cuántos títulos ganó el Chicharito con el United?

Javier ‘Chicharito’ Hernández consiguió cinco trofeos durante su etapa como futbolista del Manchester United, club en el que militó de 2010 a 2014.

El canterano de Chivas ganó dos títulos de Premier League, los correspondientes a las Temporadas 2010-2011 y 2012-2013, además de que obtuvo tres Community Shield (2010, 2011 y 2013).

En cuanto a goles, el ‘Chicharito’ Hernández registró 59 anotaciones en 157 partidos oficiales en toda clase de competencias con el Manchester United, con el que también fue subcampeón de la Champions League en el periodo 2010-2011.

Tras su salida de las filas de los Red Devils, Hernández Balcázar se unió al Real Madrid, club del que solamente formó parte en la Campaña 2014-2015.

El ‘Chicharito’ continuará su carrera con el Atlético Dallas, equipo que en 2027 debutará en la USL Championship, la Segunda División de Estados Unidos.

EVG