Chicharito Hernández recibe el peor desplante de su madre en frente de su hermana y se hace viral el VIDEO

Chicharito Hernández está en una nueva etapa de su vida como creador de contenido y en los últimos días ha compartido videos de su día a día y varios trends de redes sociales. El último que publicó fue un reto con su hermana y su madre, en la que los dos le dan un beso a su progenitora y al primero que voltee a ver es el hijo favorito.

Lamentablemente para el futbolista mexicano, en cuanto le dieron el beso a su mamá, ella volteó a ver a su hermana, un momento que le dolió al Chicharito Hernández, pues escribió que espera que su hermana “sea muy feliz con su nueva responsabilidad”.

¿Cuándo arranca el Chicharito Hernández su etapa en el Atlético Dallas?

Chicharito Hernández firmó con el Atlético Dallas para el debut de la escuadra de Texas en la USL Championship, torneo que arranca su temporada inaugural en 2027.

El delantero mexicano fue el primer fichaje histórico del conjunto de Dallas, anunciado en julio pasado y firmó un contrato de dos años con el Atlético Dallas. El equipo tendrá el Cotton Bowl como su casa para los partidos que disputen de local.

Los propietarios de la institución son Matt Valentino, Sam Morton, Luther Ott, Dan McAlone y Terrence Murphy. Chicharito Hernández firmó con el club después de su segundo paso por el Guadalajara, equipo con el que terminó su contrato tras su penalti errado ante el Cruz Azul en la Liguilla.

¿Cuándo debuta el Atlético Dallas, el nuevo equipo del Chicharito Hernández?

El Chicharito Hernández tendrá una nueva etapa en su carrera al vestir los colores del nuevo Atlético Dallas, equipo que participara en la USL Championship, la segunda división de Estados Unidos.

El calendario oficial de la liga aún no se ha confirmado, pero todo indica que tendrán su debut a principios de 2027 y el conjunto de Texas irá anunciado a sus jugadores de cara a su primer encuentro histórico. El entrenador del equipo será Peter Luccin.

DCO