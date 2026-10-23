Chicharito Hernández llega a la Fórmula 1; escudería, coequipero y cuándo corre, conoce todos los detalles (VIDEO)

Chicharito Hernández entró en una nueva etapa en su vida como creador de contenido y en esta ocasión subió un video en el que muestra su interés por ser piloto de la Fórmula 1, aunque todo fue en forma de broma.

El delantero mexicano explica que está cerca del Circuito de las Américas, donde se llevará el siguiente Gran Premio de la Fórmula 1. El Chicharito Hernández dijo que busca el puesto de piloto profesional porque lleva 20 años manejando, lleva a su mamá de copiloto bajo mucha presión.

Además dejó en claro que sus habilidades son saber poner las direccionales, esquivar baches en México y estacionarse al primer intento en un lugar cerrado. El delantero mexicano mandó este mensaje a todos los equipos de la F1 en busca de una oportunidad en Austin.

Chicharito Hernández está a la espera de iniciar su nueva etapa en Estados Unidos

El Chicharito Hernández dejó a las Chivas y tuvo un paso por una televisora para ser analista durante la Copa del Mundo 2026, pero el mexicano ya tiene nuevo equipo para iniciar una nueva etapa en su vida profesional.

El canterano del Rebaño Sagrado se convirtió en el primer jugador del Atlético Dallas, nuevo equipo en Estados Unidos que participará en la USL Championship a partir del 2027. El estadio del equipo de Texas será el Cotton Bowl en Fair Park.

El delantero mexicano firmó un contrato por dos años para continuar su carrera en el balompié estadounidense. El escudo del Atlético Dallas es una serpiente de cascabel y un lobo mexicano juntos con color negro de fondo y plata para los animales.

DCO