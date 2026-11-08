Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Brasil

Lando Norris se subió a lo más alto del podio este fin de semana después de ganar el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos en la ciudad de São Paulo, para sumar su tercera victoria de la temporada en la Fórmula 1.

El Campeonato de Pilotos queda definido a tres fechas de llegar a su final y con su resultado en México, Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el nuevo campeón de la Fórmula 1 con 20 años, aunque tendrá que esperar hasta la Gala de Premios de la FIA en la que se le entregue el título del Gran Circo.

Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 390 puntos - CAMPEÓN

Max Verstappen (Red Bull) – 279 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari) – 261 puntos

George Russell (Mercedes) – 262 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) – 251 puntos

Lando Norris (McLaren) – 246 puntos

Oscar Piastri (McLaren) – 152 puntos

Isack Hadjar (Red Bull) – 122 puntos

Liam Lawson (Racing Bulls) – 87 puntos

Pierre Gasly (Alpine) – 43 puntos

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos

Franco Colapinto (Alpine) – 31 puntos

Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos

Nico Hülkenberg (Audi) – 14 puntos

Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos

Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos

Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos

Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos

Alexander Albon (Williams) – 5 puntos

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto

Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos

Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Brasil

Mercedes - 652 puntos - CAMPEÓN

Ferrari - 512 puntos

Red Bull Racing - 415 puntos

McLaren - 398 puntos

Racing Bulls - 112 puntos

Alpine - 74 puntos

Haas - 30 puntos

Audi - 28 puntos

Williams - 12 puntos

Aston Martin - 7 puntos

Cadillac - 0 puntos

MERCEDES ARE THE 2026 WORLD CONSTRUCTORS' CHAMPIONS! 🏆



Back on top for the first time in five years! 👏#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/WhKmQIdwlE — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?

La actividad de la F1 2026 volverá dentro de dos semanas para continuar con la campaña de la máxima categoría del automovilismo y tendremos la carrera en uno de los circuitos favoritos de la afición.

Tras la histórica victoria de Lando Norris en Brasil, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de Las Vegas el circuito callejero en la ciudad que nunca duerme. La carrera de este evento será el sábado 21 de noviembre en punto de las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO