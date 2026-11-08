Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Brasil

Lando Norris se subió a lo más alto del podio este fin de semana después de ganar el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos en la ciudad de São Paulo, para sumar su tercera victoria de la temporada en la Fórmula 1.
El Campeonato de Pilotos queda definido a tres fechas de llegar a su final y con su resultado en México, Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el nuevo campeón de la Fórmula 1 con 20 años, aunque tendrá que esperar hasta la Gala de Premios de la FIA en la que se le entregue el título del Gran Circo.
Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 390 puntos - CAMPEÓN
- Max Verstappen (Red Bull) – 279 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 261 puntos
- George Russell (Mercedes) – 262 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 251 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 246 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 152 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 122 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 87 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 43 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 31 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 14 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Brasil
- Mercedes - 652 puntos - CAMPEÓN
- Ferrari - 512 puntos
- Red Bull Racing - 415 puntos
- McLaren - 398 puntos
- Racing Bulls - 112 puntos
- Alpine - 74 puntos
- Haas - 30 puntos
- Audi - 28 puntos
- Williams - 12 puntos
- Aston Martin - 7 puntos
- Cadillac - 0 puntos
¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?
La actividad de la F1 2026 volverá dentro de dos semanas para continuar con la campaña de la máxima categoría del automovilismo y tendremos la carrera en uno de los circuitos favoritos de la afición.
Lando Norris gana el Gran Premio de Brasil y Mercedes es campeón de constructores; Checo Pérez termina en 17
Tras la histórica victoria de Lando Norris en Brasil, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de Las Vegas el circuito callejero en la ciudad que nunca duerme. La carrera de este evento será el sábado 21 de noviembre en punto de las 22:00 horas, tiempo del centro de México.
DCO