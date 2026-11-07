Rafael Camara y su complicado debut en la F1; así chocó el piloto de Haas en el GP de Brasil (VIDEO)

El brasileño Rafael Camara no tuvo un gran debut en la Fórmula 1 (F1) al chocar contra uno de los muros de contención en la qualy del GP de Brasil, terminando anticipadamente su participación y de paso llevando al final la ronda dos de la clasificación.

El novato Rafael Camara, quien originalmente pilotaría en la F1 hasta 2027, anticipó su llegada reemplazando al francés Esteban Ocon, quien dejó de formar parte de Haas tras una pelea con el equipo en pleno Gran Premio de la Ciudad de México.

Camara hit the barriers earlier in Q1 before making it through to Q2



A simply incredible recovery from Rafa 🤯#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/1nZYB5r2JY — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

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