¿A qué hora ver EN VIVO y GRATIS a Checo Pérez en el Gran Premio de Brasil de F1?

Un Cadillac en una de las prácticas de F1 en el GP de Brasil

Este domingo 8 de noviembre se corre el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, cita en donde se puede definir el Campeonato de Constructores, recordando que Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, ya se coronó monarca de pilotos en la carrera pasada.

Antonelli llega a Interlagos con el cetro de campeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo, pero no se puede relajar porque a su equipo le hace falta ganar el título de constructores para dominar de nuevo la F1.

¿Dónde ver el GP de Brasil de F1?

El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 se corre este domingo 8 de noviembre en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de Sky Sports, Izzi y F1TV.

¿En qué lugar saldrá Checo Pérez en el GP de Brasil?

El GP de Brasil de F1 será complicado, pues varios pilotos han recibido varias penalizaciones de cara a la carrera después de realizar cambios en sus unidades de potencia por encima del límite permitido para la temporada. Checo Pérez, Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclerc están entre ellos.

El mexicano Sergio Pérez, de Cadillac, saldrá desde el fondo después de que su auto fuera equipado con varios elementos nuevos. George Russell perderá cinco puestos por componentes nuevos del motor. La parrilla de salida para la carrera del domingo se determinará más tarde en la sesión de clasificación.

Max Verstappen recibirá una penalización acumulada de 30 puestos en la parrilla por el cambio total de su unidad de potencia, mientras que a los dos pilotos de Ferrari se les impusieron penalizaciones de 10 puestos en la parrilla tras exceder sus asignaciones de la temporada al montar motores de combustión interna nuevos.

Salir desde el fondo en Interlagos no necesariamente significa una carrera perdida para los pilotos de punta. Hamilton protagonizó una remontada legendaria desde atrás en 2021 y Verstappen logró una victoria impresionante desde el 17º puesto en 2024.

🟢 GREEN LIGHT 🟢



The rain intensifies as qualifying starts 🌧️



Plenty of drivers have opted to pull in and switch to full wets before heading out #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/1Id80QAGvf — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Verstappen, de Red Bull, marcó la vuelta más rápida en la última sesión de prácticas del sábado en el GP de Brasil en Interlagos, por delante del campeón de F1 Kimi Antonelli.

El neerlandés superó al italiano por 0,025 segundos. Lando Norris, de McLaren, terminó tercero, con George Russell, de Mercedes, en cuarto lugar. Lewis Hamilton, siete veces campeón y piloto de Ferrari, finalizó en la 12ª posición, a más de un segundo de Verstappen.

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