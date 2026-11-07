¡OFICIAL! F1 confirma que el GP de Brasil se mantiene en el calendario hasta 2035; conoce todos los detalles

El Gran Premio de Brasil se mantiene en el calendario hasta 2035.

El fin de semana que se corre el Gran Premio de Brasil, la Fórmula 1 confirmó que la carrera en Sudamérica se mantendrá en el calendario de la máxima categoría del automovilismo hasta al menos el 2035 tras la extensión de contrato con los organizadores.

Interlagos es uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo y donde se han visto grandes actuaciones de la Fórmula 1, además de que la pasión de la afición cruza barreras cada año.

“En Brasil, la Fórmula 1 sigue experimentando un fuerte crecimiento e impulso, con una base de fans de 75,8 millones, un aumento del 6,5 por ciento interanual de 2024 a 2025. El deporte también tiene casi 5,5 millones de seguidores brasileños en sus canales de redes sociales”, se puede leer en el comunicado.

BREAKING: The São Paulo Grand Prix will remain on the calendar through 2035 following a new five-year extension 🇧🇷#F1 pic.twitter.com/Ed6ppHH5cx — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Brasil tendrá dos pilotos en la Fórmula 1 la siguiente temporada

Brasil puede presumir que tiene a uno de los mejores pilotos en la historia del automovilismo, Ayrton Senna, pero también el país sudamericano ha producido más de 30 pilotos que compitieron o compiten en la Fórmula 1.

Para la próxima campaña, el Gran Circo contará con dos pilotos brasileños en la parrilla, el primero es Gabriel Bortoleto que ya lleva un par de campañas en la máxima categoría del automovilismo con Sauber y ahora con Audi, mientras que el segundo es Rafael Camara, quien debutará oficialmente en el Gran Premio de Brasil.

Camara tomará el asiento que dejó vacante Esteban Ocon tras su salida de Haas. El volante brasileño espera tener un gran debut frente a su afición y junto a Oliver Bearman serán la escudería más joven de la Fórmula 1 la siguiente campaña.

¿Cuándo será el Gran Premio de Brasil 2027?

El Gran Premio de Brasil se seguirá disfrutando dentro del calendario de la Fórmula 1 hasta 2035 y la carrera en Interlagos ya tiene fecha para el siguiente año, así que los aficionados ya pueden apartar las fechas.

La próxima temporada, el Gran Premio de Brasil 2027 de llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre, después de que se lleve a cabo el GP de México. El siguiente año Interlagos tendrá Sprint Race.

DCO