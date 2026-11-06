¿Qué necesita Mercedes para ganar el campeonato de constructores de la F1 2026 en el Gran Premio de Brasil?

Mercedes puede asegurar el campeonato de constructores de la F1 2026 en el Gran Premio de Brasil.

La escudería Mercedes puede conseguir el campeonato de constructores de la Fórmula 1 (F1) 2026 este fin de semana durante el Gran Premio de Brasil, apenas una semana después de que el italiano Kimi Antonelli se proclamó campeón del mundo.

El equipo alemán tiene tres posibles combinaciones para asegurar el decimoprimertítulo de constructores en su historia en el serial. Con que Kimi Antonelli o George Russell ganen la carrera en el Circuito de Interlagos y el otro termine cuarto le bastaría para conseguir el objetivo.

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Otra alternativa para que Mercedes gane el título de constructores de la F1 2026 es que el italiano y el británico hagan el 2-3 en el Gran Premio de Brasil, y en caso de que uno de los dos Ferrari (Lewis Hamilton o Charles Leclerc) gane, el otro volante de la escudería italiana debe culminar octavo o más abajo.

La tercera opción de Mercedes para coronarse en Brasil

Otra opción para que Mercedes conquiste el campeonato de constructores de la F1 2026 es que tanto George Russell como Kimi Antonelli acaben el Gran Premio de Brasil arriba de los dos pilotos de Ferrari.

Mercedes llega a la cita en Sao Paulo como líder con una cosecha de 630 puntos, 126 de ventaja sobre el Cavallino Rampante, que es segundo con 504 unidades.

De esos puntos conseguidos por la escudería Alemania, 380 han sido conseguidos por Kimi Antonelli y 250 por George Russell, quien marcha cuarto en el campeonato de pilotos.

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Mercedes tiene la mesa puesta para asegurar el campeonato de constructores de la F1 2026 a falta de tres Grandes Premios de que la temporada llegue a su final, pues tras el de Brasil quedarán pendientes las carreras en Las Vegas, Qatar y Abu Dabi.

¿Cuál fue el último título de Mercedes en la F1?

La escudería Mercedes no obtiene el campeonato de constructores de la F1 desde la campaña de 2021, en la que sumó un total de 613.5 puntos para quedar arriba de Red Bull, que se llevó el campeonato de pilotos gracias a la coronación de Max Verstappen.

Si bien Mad Max acabó líder, el equipo alemán alzó el título de constructores debido a que Lewis Hamilton y Valtteri Bottas hicieron el 2-3 en la clasificación final, en la que el mexicano Sergio Checo Pérez se situó cuarto en la que fue su primera temporada con la escudería austriaca.

EVG