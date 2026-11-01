¿Cuántas carreras faltan para que termine la F1 2026 tras el Gran Premio de la Ciudad de México?

Cuatro carreras más se celebrarán en la F1 2026 luego del Gran Premio de la Ciudad de México.

Después de la celebración del Gran Premio de la Ciudad de México, a la Temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) le faltan cuatro carreras para que llegue a su fin, dos de ellas en el continente americano y otro par en Asia. En la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez se consumó el primer título de Kimi Antonelli, quien puso fin a una racha de 73 años sin un italiano campeón.

La siguiente parada del campeonato será en Brasil, cuando el próximo 8 de noviembre se lleve a cabo la carrera en el histórico Circuito de Interlagos en Sao Paulo. Luego seguirá el Gran Premio de Las Vegas, programado para celebrarse durante la noche del sábado 21 de noviembre.

La F1 2026 tendrá sus últimas dos paradas en el continente asiático. El Gran Premio de Qatar está programado para efectuarse el último domingo de noviembre, mientras que con el de Abu Dabi se pondrá fin a la actividad de este año el primer fin de semana de diciembre.

Carreras que restan en la F1 2026

Gran Premio de Brasil (Del 7 al 9 de noviembre)

Gran Premio de Las Vegas (Del 19 al 21 de noviembre)

Gran Premio de Qatar (Del 27 al 29 de noviembre)

Gran Premio de Abu Dabi (Del 4 al 6 de diciembre)

¿Hasta cuándo seguirá el Gran Premio de la Ciudad de México en la F1?

Las autoridades de la Ciudad de México tienen contrato con la Fórmula 1 hasta 2028, por lo que están aseguradas al menos dos carreras más del serial en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Hasta el momento se sabe que el Gran Circo estará en la capital mexicana del 29 al 31 de octubre de 2027. Sin embargo, los organizadores locales ya habrían iniciado conversaciones formales con Liberty Media, los dueños del serial, para tener una nueva extensión con el fin de que la carrera siga más allá de 2028.

Para esto último podría influir el hecho de que Checo Pérez firmó recientemente una extensión de contrato con la escudería Cadillac hasta la temporada de 2029.

EVG