¡LA F1ESTA! Así fue el hermoso show inaugural para el Gran Premio de México en el Estadio GNP (VIDEO)

La Fórmula 1 no podía elegir un mejor fin de semana para llevar a cabo el Gran Premio de México, ya que antes de que arrancara la contienda se llevó a cabo el show inaugural en el Estadio GNP en el que se mostró toda la cultura azteca que es tan hermosa.

Con un cráneo en la pista y cuatro mujeres a su lado con vestidos que hacía referencia a la flor de cempasúchil fue como inicio este show. Mariachis, bailarines, disfraces de calaveras y trajes de danzantes aztecas fue lo que se pudo ver en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez y varias bombas de humo de colores para darle folclor al evento.

México siempre es una de las paradas favoritas del calendario

El Gran Premio de México marca el final de la temporada de la Fórmula 1, pero siempre es una parada en el calendario que los pilotos esperan con ansias por diferentes circunstancias, uno el ambiente que hay en la pista y dos por la fiesta que se arma en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En su momento tanto pilotos como escuderías han declarado que la parada en el serial que se disputa en México es una de las mejores en todo el año y temporada tras temporada el show que realizan los organizadores demuestra la pasión de la afición azteca.

El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 ayudó también a que la afición mexicana realizará una mejor entrada este año y durante todo el fin de semana se dieron cita más de 400 mil personas en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez.

DCO