Luis Miguel llega al GP de México como invitado especial de Carlos Sainz (VIDEO)

El piloto español Carlos Sainz tuvo un invitado especial para el Gran Premio de México de F1, pues en su calentamiento puso canciones de Luis Miguel, trayendo todo el ritmo del cantante a uno de sus entrenamientos antes de salir al asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Mediante su música El Sol estuvo presente en los instantes previos de Carlos Sainz a la carrera de este domingo, en donde buscará sumar puntos para su causa y su equipo, Williams. Mientras practicaba sus reflejos, el volante ibérico hizo sonar la canción “Cuando calienta el sol”.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Carlos Sainz demostró ser aficionado de Luis Miguel al poner una de sus canciones para acompañar sus entrenamientos. “Luismi me motiva”, dijo el conductor español antes de imitar la icónica forma en la que se peina el cantante mexicano. “Luis Miguel vibes”, escribió en su publicación.

Carlos Sainz es uno de los pilotos más queridos por los aficionados mexicanos. El español es de los más buscados por la gente en los días previos a la carrera y uno de los que más aplausos se lleva durante el Gran Premio que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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