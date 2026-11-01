¡BANDERA ROJA! Valtteri Bottas tiene fuerte choque y se para por completo el Gran Premio de México

Valtteri Bottas perdió la suspensión de su monoplaza en la recta principal del Autódromo Hermanos Rodríguez y no pudo evitar el fuerte choque que tuvo con el muro de contención, incidente por el que apareció la bandera roja en la contienda y todos los pilotos regresaron a los pits.

Afortunadamente para el volante de Cadillac, su monoplaza terminó impactando con la parte trasera y no con el costado, ya que si eso ocurría, el golpe dentro del vehículo hubiera sido aún más fuerte. Valtteri Bottas salió por su propio pie y se retiró de la pista acompañado de los oficiales que lo asistieron de inmediato tras su fuerte choque.

Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1 😱💥



He is out of the car and ok#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/XLqppzQCnL — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

El Gran Premio de México arrancará de de nuevo en la vuelta 46

Los pilotos regresaron a los pits mientras los oficiales de pista reparaban el daño en el muro de contención tras el choque de Valtteri Bottas, pero por la bandera roja, el Gran Premio de México volverá a iniciar desde la largada.

Fue en la vuelta 46 cuando Valtteri Bottas tuvo que abandonar la contienda y será en este episodio de la contienda en el que se vuelva a relanzar la carrera en unos minutos más. Checo Pérez tendrá la oportunidad de pelear por un mejor puesto en la parrilla de cara a sumar sus primeros puntos de la temporada.

Valtteri Bottas deja a Cadillac con solo un monoplaza en la pista y es el del mexicano Checo Pérez, quien tuvo un gran inicio de contienda al adelantar seis posiciones, pero su primera entrada a pits lo mandó a los últimos puestos de la parrilla.

DCO