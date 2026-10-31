Checo Pérez recibe un espectacular regalo de Cadillac por llegar a los 300 Grandes Premios de F1 (VIDEO)

El fin de semana de Checo Pérez no ha sido el esperado en las pistas, pero fuera de ellas su Gran Premio 300 está siendo todo en éxito y en el marco de la carrera de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, su equipo, Cadillac, lo sorprendió con las mañanitas.

Al ritmo del mariachi y con un pastel fue como se le celebró al piloto mexicano el conseguir su gran hito dentro de la máxima categoría del deporte motor. En el club de pilotos con 300 GP, o más, solo se encuentran Rubens Barrichello, Jenson Button, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton.

Y en la sorpresa del día… Las mañanitas para @schecoperez por su carrera #300 en Formula 1. 🎂🇲🇽



Checo, ¡eres un orgullo para México! 👏🏻#MexicoGP pic.twitter.com/LcS59Vb5OH — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) November 1, 2026

La historia de Checo Pérez en la F1 empezó en 2011, cuando debutó con 21 años en la máxima categoría del deporte motor. La lista de equipos incluye a Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull y Cadillac. Es el mexicano más exitoso en la Fórmula 1. Es el piloto nacional con más Grandes Premios disputados, el que tiene más victorias (seis), 39 podios y tres pole positions.

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“Y en la sorpresa del día… Las mañanitas para Checo Pérez por su carrera 300 en Formula 1. Checo, ¡eres un orgullo para México!“, escribió en su cuenta de X el Mexico Grand Prix.

Checo cumple el segundo día del GP de México

El segundo día de actividades del Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez no fue lo que Checo Pérez hubiera querido, pero pese a eso está ilusionado de poder terminar su Gran Premio 300 en la Fórmula 1 y darle alguna alegría a la afición que no para de alentarlo en todo momento.

Checo no tuvo actividad en la práctica 3 por problemas en el motor y el viernes no logró tener un buen día por una enfermedad, pero para el domingo quiere competir e intentar hacer una gran carrera.

“Ya cambiamos el motor y debemos de estar bien y ya veremos qué podemos hacer para mañana, pero la verdad es que tengo confianza y sé que vamos a terminar. Para mí lo más importante es empezar a pelear y sé que con una buena arrancada y una buena vuelta eso será bastante”, dijo después de la qualy.

La carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1 se realiza este domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá seguir en vivo por la señal de Canal 5 en televisión abierta. También se puede ver por Sky Sports y por F1TV.

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