Lewis Hamilton gana la pole del Gran Premio de México de F1 y Ferrari hace 1-3 con Charles Leclerc

Lewis Hamilton en el Gran Premio de México de F1 de 2026

En una tarde calurosa en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto Lewis Hamilton fue el más rápido en la qualy del Gran Premio de México de Fórmula 1 y saldrá desde la pole position este domingo, con grandes posibilidades de llevarse el triunfo en una pista complicada.

La altitud y el aire vuelven la cita en la capital mexicana en una dura prueba para los pilotos. George Russell se defendió y evitó el 1-2 de Ferrari. El de Mercedes saldrá en la primera fila, mientras que Charles Leclerc completó el tercer sitio para una gran tarde de Ferrari.

LEWIS HAMILTON IS ON POLE POSITION IN MEXICO! 🥇🙌



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Al llegar la tercera sesión de qualy solamente quedaban con vida Leclerc, Verstappen, Norris, Antonelli, Hamilton, Russell, Gasly, Lawson, Lindblad y Hadjar.

Checo celebra 300 GP en México

Sergio Pérez formará parte de un exclusivo club dentro de la Fórmula 1 cuando corra este domingo el Gran Premio de México, pues estará disputando su carrera 300 en el campeonato mundial más importante del automovilismo, algo que sólo seis pilotos han logrado.

Checo llegará al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México con 299 Grandes Premios, que lo empatan con Sebastian Vettel. Pero en el exclusivo club de los 300 GP solo están Rubens Barrichello, Jenson Button, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton.

¿A qué hora se corre el Gran Premio de México de F1?

La carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1 se realiza este domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá seguir en vivo por la señal de Canal 5 en televisión abierta. También se puede ver por Sky Sports y por F1TV.

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