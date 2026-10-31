Se inauguran los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que tendrán participación mexicana

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 arrancaron con la ceremonia inaugural, que se realizó este 31 de octubre en el Estadio Abdoulaye Wade, escenario que dio la bienvenida a las delegaciones de 207 naciones para una edición histórica. Se trata de la primera justa olímpica celebrada en territorio africano.

México hizo su aparición en el desfile de las delegaciones con la judoca Ariadna Chávez y el nadador Daniel Saborío como abanderados, al frente de un contingente de 62 atletas que representarán al país en 19 disciplinas, del 31 de octubre al 13 de noviembre.

🇲🇽 | ¡México desfila en Dakar 2026! 🇸🇳



La delegación nacional hace su aparición en el Estadio Abdoulaye Wade, durante la ceremonia inaugural de los @jojdakar2026, encabezada por los abanderados Ariadna Chávez y Daniel Saborio. pic.twitter.com/2DJTboBmSS — CONADE (@conadeoficial) October 31, 2026

Bajo el lema “África da la bienvenida, Dakar celebra”, esta cuarta edición del certamen reunirá a alrededor de 2 mil 700 deportistas de todo el mundo, en una competencia que contempla 25 disciplinas y que marca un nuevo capítulo para el movimiento olímpico juvenil.

La delegación mexicana tendrá presencia en basquetbol 3x3, tiro con arco, gimnasia artística, atletismo, bádminton, beisbol 5, handball de playa, voleibol de playa, lucha de playa, boxeo, ciclismo de ruta, judo, remo beach sprints, vela, skateboarding, natación, taekwondo, triatlón y wushu.

🇲🇽 | ¡Arranca la ceremonia inaugural de los @jojdakar2026! 🇸🇳



El Estadio Abdoulaye Wade se llena de emoción para dar la bienvenida a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que reúnen a las nuevas generaciones del deporte mundial. pic.twitter.com/8BF0VEz60T — CONADE (@conadeoficial) October 31, 2026

Dakar 2026 representa la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano, luego de las celebradas en Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018, y abre una nueva oportunidad para que las jóvenes promesas del deporte mundial proyecten su talento en el escenario internacional.

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