Fuera de Canchas

COM y CONADE abanderan a los atletas que van a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Durante el abanderamiento de la Delegación Mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, la titular del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, no descartó la unidad que con la CONADE

La Delegación Mexicana fue abanderada de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud.
La Delegación Mexicana fue abanderada de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Foto: Alejandro Ayala
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Alejandro Ayala

Durante el abanderamiento de la Delegación Mexicana que participará en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano, Dakar 2026, la titular del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, no descartó la unidad que con la CONADE y su director, Rommel Pacheco.

Luego de la ceremonia realizada en el CNAR, la representante del COM dijo estar trabajando en la colaboración al comentar que “estamos en eso”. Mientras que Pacheco pidió a los medios “no continuar con este tema” y enfocarse en los atletas mexicanos.

La disputa entre el COM y la CONADE empezó porque María José Alcalá declaró que la dependencia al mando de Rommel Pacheco no entregó recursos para la Delegación Mexicana que participa en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar.

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De cara al evento juvenil más importante del ciclo rumbo a Los Ángeles 2028, ambas dependencias hicieron de lado sus diferencias para enfocarse en los atletas, quienes en los próximos días viajaran a África.

En el evento, Pacheco Marrufo comentó que se le dará una beca a los atletas mexicanos que participen en Dakar. El estímulo se dará sin importar el resultado en las pruebas.

aar

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